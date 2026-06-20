Українцям показали додаткові графіки відключення світла, які триватимуть у Чернігівській області на 21 червня, пише видання Politeka.net.

Як зазначається, графіки відключення світла у Чернігівській області на 21 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових і профілактичних робіт на об’єктах електромереж. Енергетики наголошують, що такі заходи є частиною регулярного технічного обслуговування інфраструктури та спрямовані на підтримання стабільної роботи енергосистеми регіону.

Додаткові графіки відключення світла у Чернігівській області на 21 червня вводять через планові роботи в електромережах. В місті Бахмач не буде електрики з 07:00–19:00 години за наступними адресами:

  • 1-й Парковий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1А
  • 2 9-Го Вересня: 3, 5, 7, 9, 11, 13
  • 2-й Парковий: 1, 3, 4, 6, 1А, 2а
  • 3 9-Го Вересня: 2, 4
  • 9 Вересня: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30
  • Левка Симиренка: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 9А, 11А, 17А, 20А
  • Мистецька: 9А
  • Паркова: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36, 4а

світло, відключення електроенергії

В місті Ніжин вводять обмеження, які триватимуть з 08:00–19:00 години, проте вони охоплять лише наступні вулиці:

  • Зикова: 5
  • Національної Гвардії: 1, 5, 8, 1а, 1Б, 7/3

У населеному пункті Сновськ будуть вимикати електрику з 09:00–17:00 години. Зникне світло з 09:00 до 19:00 години лише на таких вулицях:

  • Владимирська: 7
  • Левка Лук'яненка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
  • Лесі Українки: 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20
  • Соснова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

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