Графіки відключення світла у Чернігівській області на 21 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових і профілактичних робіт.

Українцям показали додаткові графіки відключення світла, які триватимуть у Чернігівській області на 21 червня, пише видання Politeka.net.

Як зазначається, графіки відключення світла у Чернігівській області на 21 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових і профілактичних робіт на об’єктах електромереж. Енергетики наголошують, що такі заходи є частиною регулярного технічного обслуговування інфраструктури та спрямовані на підтримання стабільної роботи енергосистеми регіону.

Додаткові графіки відключення світла у Чернігівській області на 21 червня вводять через планові роботи в електромережах. В місті Бахмач не буде електрики з 07:00–19:00 години за наступними адресами:

1-й Парковий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1А

2 9-Го Вересня: 3, 5, 7, 9, 11, 13

2-й Парковий: 1, 3, 4, 6, 1А, 2а

3 9-Го Вересня: 2, 4

9 Вересня: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Левка Симиренка: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 9А, 11А, 17А, 20А

Мистецька: 9А

Паркова: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36, 4а

В місті Ніжин вводять обмеження, які триватимуть з 08:00–19:00 години, проте вони охоплять лише наступні вулиці:

Зикова: 5

Національної Гвардії: 1, 5, 8, 1а, 1Б, 7/3

У населеному пункті Сновськ будуть вимикати електрику з 09:00–17:00 години. Зникне світло з 09:00 до 19:00 години лише на таких вулицях:

Владимирська: 7

Левка Лук'яненка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Лесі Українки: 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20

Соснова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

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