Эксперты прогнозируют, что дальнейшие изменения платежей могут усилить влияние факторов, формирующих повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области в последующие периоды.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области зафиксировано в Черноморске, где с 1 мая произошло обновление части жилищно-коммунальных начислений для населения, сообщает Politeka.

В городе были пересмотрены отдельные составляющие платежек, что привело к существенному росту стоимости базовых услуг. В то же время, часть тарифных позиций осталась без изменений, формируя смешанную структуру расходов для домохозяйств.

Квартплата поднялась примерно на 40% и теперь составляет 10,52 грн. за квадратный метр ежемесячно. Вывоз, транспортировка и обработка бытовых отходов подорожали на 36% - до 43,85 грн с одного человека.

Энергетический блок при этом не подвергся корректировкам. Электроснабжение для бытовых потребителей удерживается на уровне 4,32 грн за кВт-ч, а государственный механизм фиксации будет действовать, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года.

Сезонная льгота для домохозяйств с электроотоплением после завершения отопительного периода больше не применяется. Сниженный тариф 2,64 грн за первые 2000 кВт-ч отменен до начала следующего сезона.

Газоснабжение также остается стабильным. Для клиентов "Нафтогаза" действует фиксированная цена 7,96 грн за кубометр, которая продлена до 30 апреля 2027 года. Переход между поставщиками производится автоматически без дополнительных действий потребителей.

В Черноморске постепенно формируется комбинированная модель расходов: часть жилищно-коммунальных услуг дорожает, в то время как энергетические позиции остаются неизменными.

Последующая динамика счетов будет зависеть от решений регуляторных органов и экономических факторов, влияющих на изменение стоимости услуг в регионе.

Эксперты прогнозируют, что дальнейшие изменения платежей могут усилить влияние факторов, формирующих повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области в последующие периоды.

Источник: chis-chernomorsk

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