Городские службы отмечают, что ограничение движения транспорта в Днепре является вынужденным шагом для обновления критической инфраструктуры и повышения надежности ливневой системы.

Ограничения движения транспорта в Днепре будут введены из-за планового ремонта ливневой сети на участке между улицами Широкой и Ингульской, передает издание Politeka.

Об этом стало известно из проекта решения городского совета.

Речь идет о временном перекрытии отрезка от дома №8А на Широком до здания №140 на Ингульской. Работы запланированы в рамках обновления инженерной инфраструктуры и могут продолжаться с 10 июля по 10 ноября 2026 года.

В период выполнения технических мероприятий подрядная организация обязана согласовать с патрульной полицией альтернативную схему перемещения автотранспорта. Отдельно предусмотрена организация безопасных условий для пешеходов, установка ограждающих конструкций, дорожных указателей и сигнальной подсветки.

Городские службы подчеркивают, что доступ к близлежащим территориям будет пытаться сохранить настолько, насколько будет разрешен процесс работ. Также предусмотрено поэтапное выполнение технических операций, чтобы снизить нагрузку на соседние кварталы.

После ремонта исполнитель должен восстановить асфальтовое покрытие и упорядочить территорию, которая будет задействована во время строительного цикла.

Городские службы отмечают, что ограничение движения транспорта в Днепре является вынужденным шагом для обновления критической инфраструктуры и повышения надежности ливневой системы.

Кроме того, в Днепропетровской области сообщалось о подорожании проезда.

Обновление коснулось широкой маршрутной сети. Среди них направления №1 «Автостанция – Решкут (через ЦРБ)», №2 «Автостанция – Решкут (через ул. Партизанскую)», №5/6 «Автостанция – Гимназия №12», №9 «Автостанция – ул. Героев Спасателей», №10 «Перевал – ул. Киевская», №11 «Автостанция – ул. Холодноярской Бригады», №14 «Автостанция – Железнодорожный вокзал», №15 «Автостанция – ул. Игоря Емельяненко», №17 «Автостанция – ул. Тихая», №18 «Автостанция – Гимназия №7».

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