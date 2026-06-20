Ограничения движения транспорта в Днепре будут введены из-за планового ремонта ливневой сети на участке между улицами Широкой и Ингульской, передает издание Politeka.
Об этом стало известно из проекта решения городского совета.
Речь идет о временном перекрытии отрезка от дома №8А на Широком до здания №140 на Ингульской. Работы запланированы в рамках обновления инженерной инфраструктуры и могут продолжаться с 10 июля по 10 ноября 2026 года.
В период выполнения технических мероприятий подрядная организация обязана согласовать с патрульной полицией альтернативную схему перемещения автотранспорта. Отдельно предусмотрена организация безопасных условий для пешеходов, установка ограждающих конструкций, дорожных указателей и сигнальной подсветки.
Городские службы подчеркивают, что доступ к близлежащим территориям будет пытаться сохранить настолько, насколько будет разрешен процесс работ. Также предусмотрено поэтапное выполнение технических операций, чтобы снизить нагрузку на соседние кварталы.
После ремонта исполнитель должен восстановить асфальтовое покрытие и упорядочить территорию, которая будет задействована во время строительного цикла.
Городские службы отмечают, что ограничение движения транспорта в Днепре является вынужденным шагом для обновления критической инфраструктуры и повышения надежности ливневой системы.
Кроме того, в Днепропетровской области сообщалось о подорожании проезда.
Обновление коснулось широкой маршрутной сети. Среди них направления №1 «Автостанция – Решкут (через ЦРБ)», №2 «Автостанция – Решкут (через ул. Партизанскую)», №5/6 «Автостанция – Гимназия №12», №9 «Автостанция – ул. Героев Спасателей», №10 «Перевал – ул. Киевская», №11 «Автостанция – ул. Холодноярской Бригады», №14 «Автостанция – Железнодорожный вокзал», №15 «Автостанция – ул. Игоря Емельяненко», №17 «Автостанция – ул. Тихая», №18 «Автостанция – Гимназия №7».
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