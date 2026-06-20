Міські служби наголошують, що обмеження руху транспорту в Дніпрі є вимушеним кроком для оновлення критичної інфраструктури та підвищення надійності зливової системи.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі запровадять через плановий ремонт зливової мережі на ділянці між вулицями Широкою та Інгульською, передає видання Politeka.

Про це стало відомо із проєкту рішення міської ради.

Йдеться про тимчасове перекриття відрізка від будинку №8А на Широкій до будівлі №140 на Інгульській. Роботи заплановані в межах оновлення інженерної інфраструктури та можуть тривати з 10 липня до 10 листопада 2026 року.

На період виконання технічних заходів підрядна організація зобов’язана узгодити з патрульною поліцією альтернативну схему переміщення автотранспорту. Окремо передбачено організацію безпечних умов для пішоходів, встановлення огороджувальних конструкцій, дорожніх вказівників і сигнального підсвічування.

Міські служби наголошують, що доступ до прилеглих територій намагатимуться зберегти настільки, наскільки дозволятиме процес робіт. Також передбачено поетапне виконання технічних операцій, аби зменшити навантаження на сусідні квартали.

Після завершення ремонту виконавець має відновити асфальтове покриття та впорядкувати територію, яка буде задіяна під час будівельного циклу.

Міські служби наголошують, що обмеження руху транспорту в Дніпрі є вимушеним кроком для оновлення критичної інфраструктури та підвищення надійності зливової системи.

Крім того, в Дніпропетровській області повідомляли про подорожчання проїзду.

Оновлення торкнулося широкої маршрутної мережі. Серед них напрямки №1 «Автостанція – Решкут (через ЦРЛ)», №2 «Автостанція – Решкут (через вул. Партизанську)», №5/6 «Автостанція – Гімназія №12», №9 «Автостанція – вул. Героїв Рятувальників», №10 «Перевал – вул. Київська», №11 «Автостанція – вул. Холодноярської Бригади», №14 «Автостанція – Залізничний вокзал», №15 «Автостанція – вул. Ігоря Ємельяненка», №17 «Автостанція – вул. Тиха», №18 «Автостанція – Гімназія №7».

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