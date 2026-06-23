Подорожание проезда в Харьковской области рассматривается как вынужденный шаг по поддержанию регулярного движения.

Подорожание проезда в Харьковской области зафиксировано на автобусных направлениях Изюмской общины после обновления действующих тарифов с начала июня, сообщает Politeka.

Изменения охватили ряд ежедневных соединений между населенными пунктами, которыми жители пользуются для работы, обучения и бытовых поездок. Перевозчики заранее информировали о корректировке стоимости через официальные каналы, чтобы пассажиры могли учесть обновленные расценки при планировании передвижений.

В транспортном секторе пересмотр объясняют совокупностью экономических факторов. Главным среди них стал рост цены горючего, что напрямую увеличило затраты на выполнение рейсов. Дополнительно повлияли на удорожание деталей, ремонтных работ и техническое обслуживание автобусного парка.

Отдельно указывается на повышение затрат на оплату труда персонала и обязательные платежи. В результате предприятия вынуждены были пересмотреть финансовые подходы и адаптировать тарифную систему для сохранения стабильности перевозок.

В этом контексте подорожание проезда в Харьковской области рассматривается как вынужденный шаг для поддержания регулярного движения и избегания сокращения количества рейсов в регионе.

В настоящее время обновленные тарифы уже действуют. Поездка в пределах Изюма стоит 20 гривен, в Капитовку Kapytolivka — 30, в Каменку — 35. Самые дорогие сообщения между Изюмом и Ивановкой, а также Изюмом и Спиваковкой достигают 60 гривен.

В компаниях, обеспечивающих перевозку, отмечают, что новые расценки позволяют удерживать графики движения и поддерживать базовый уровень сервиса для пассажиров.

Местная община продолжает контролировать ситуацию с транспортным обслуживанием и отслеживает соблюдение расписаний по ключевым автобусным направлениям.

Источник: издание "Горизонты Изюмщины" .

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: как присоединиться к этой программе.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харькове: жителям рассказали о важных нюансах