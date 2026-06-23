Подорожание продуктов в Днепропетровской области происходит на фоне роста производственных затрат и перестройки ресурсных цепей в пищевом секторе, сообщает Politeka.

В отраслевой среде отмечают: формирование стоимости продовольствия напрямую связано с ценами на энергоносители, зерновое сырье и другие составляющие технологического процесса. Любые изменения этих параметров быстро трансформируются в розничные показатели, которые видит потребитель.

Отдельно специалисты обращают внимание на энергетическую зависимость производства. По словам представителя отрасли Дениса Марчука в эфире «Вечер.LIVE», тарифы на газ и электроэнергию остаются одним из ключевых факторов давления на себестоимость. Также существенную роль играет кормовая база, формирующая цену продукции животного происхождения.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Днепропетровской области носит многофакторный характер и формируется одновременно из-за затрат производителей, доступности сырья и общей ситуации в аграрном секторе.

На рынке яичной продукции при этом фиксируется другая динамика. В летний период растет доля частных хозяйств, усиливающих предложение и создающих дополнительную конкуренцию крупным производителям.

В результате участники рынка вынуждены оперативно корректировать ценовые подходы, реагируя на изменение баланса спроса и предложения. Это позволяет отдельным товарным категориям удерживать относительную стабильность без резких скачков.

Эксперты прогнозируют, что текущие тенденции не гарантируют длительного ценового равновесия. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от тарифной политики, энергоресурсов, обеспечения кормами и общего состояния аграрного сектора.

Источник: expert.in.ua

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