Энергетики призывают заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 24 июня.

Графики отключения света в Одесской области на 24 июня продлятся из-за плановых работ в электросетях, пишет Politeka.net.



Энергетики призывают заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 24 июня, зарядить необходимые электронные устройства и учесть возможные перерывы в электроснабжении при планировании бытовых дел. После завершения ремонтных и профилактических работ электроснабжение будет возобновлено в обычном режиме.

В связи с проведением работ 24 июня 2026 года будет временно отсутствовать электроснабжение в селе Попаздра с 08:00 до 17:00 на следующих улицах:

Верхня; Ныжня; Середня; Шкильна.

Также исчезнет свет с 09:00 до 15:00 в городе Роздильна. Выключать электричество будут только по следующим адресам:

Незалежности — 2, 2/Б, 2/Г, 3, 4, 4А, 5, б/н

Прывокзальна — 1, 2, 2/Б, 2Д, 6, 7, 7А, 8, 8а, 11, 25,

Прывокзальный пров. — 2, 4/а

Кроме этого, дополнительные графики отключения света охватят село Бурлача Балка с 09:00 до 18:00. Ограничения вводят на улицах:

Инстытутська — 42/А, 60, 62

Пивнична — 9

В городе Чорноморськ в тот же день, с 08:30 до 20:00, электроснабжение также будет временно отсутствовать из-за профилактического ремонта. Обесточение коснется значительного количества домов на улицах:

Гоголя — 1, 3, 4, 6, 10, 13, 14

Горихова — 2, 6, 7, 16, 19

Захысныкив Украины — 12А, 12А/5

Зелена — 4, 5А, 8, 10, 12, 18

Л. Украинкы — 1, 21, 25

Мисячна — 1, 4, 7, 8, 12, 14/16, 17

Овидиопольська — 11

Одеська — 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29Б, 42, ТП2321

Озерна — 9, 11, 13

Олександрийська — 70Б,

Рыбацька — 4, 8, 12, 13А

Шевченка — 12, 18, 24, 32

Яблунева — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19

Ялынкова — 9.

Источник: Сергіївка Офіційна

Источник: Чорноморська міська територіальна громада

Источник: Роздільнянська територіальна громада

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