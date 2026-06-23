Енергетики закликають заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 24 червня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 24 червня триватимуть через плановы роботи в електромережах, пише Politeka.net.



Енергетики закликають заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 24 червня, зарядити необхідні електронні пристрої та врахувати можливі перерви в електропостачанні під час планування побутових справ. Після завершення ремонтних і профілактичних робіт електропостачання буде відновлено у звичному режимі.

У зв’язку з проведенням робіт 24 червня 2026 року буде тимчасово відсутнє електропостачання в селі Попаздра з 08:00 до 17:00 на таких вулицях:

Верхня; Нижня; Середня; Шкільна.

Також зникне світло з 09:00 до 15:00 години в місті Роздільна. Вимикатимуть електрику тільки за такими адресами:

Незалежності — 2, 2/Б, 2/Г, 3, 4, 4А, 5, б/н

Привокзальна — 1, 2, 2/Б, 2Д, 6, 7, 7А, 8, 8а, 11, 25,

Привокзальний пров. — 2, 4/а

Крім цього, додаткові графіки відключеннч світла охоплять село Бурлача Балка з 09:00 до 18:00. Обмеження вводять на вулицях:

Інститутська — 42/А, 60, 62

Північна — 9

У місті Чорноморськ того ж дня, з 08:30 до 20:00, електропостачання також буде тимчасово відсутнє через профілактичний ремонт. Знеструмлення торкнеться значної кількості будинків на вулицях:

Гоголя — 1, 3, 4, 6, 10, 13, 14

Горіхова — 2, 6, 7, 16, 19

Захисників України — 12А, 12А/5

Зелена — 4, 5А, 8, 10, 12, 18

Л. Українки — 1, 21, 25

Місячна — 1, 4, 7, 8, 12, 14/16, 17

Овідіопольська — 11

Одеська — 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29Б, 42, ТП2321

Озерна — 9, 11, 13

Олександрійська — 70Б,

Рибацька — 4, 8, 12, 13А

Шевченка — 12, 18, 24, 32

Яблунева — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19

Ялинкова — 9.

Джерело: Сергіївка Офіційна

Джерело: Чорноморська міська територіальна громада

Джерело: Роздільнянська територіальна громада

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