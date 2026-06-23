Графіки відключення світла в Одеській області на 24 червня триватимуть через плановы роботи в електромережах, пише Politeka.net.
Енергетики закликають заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 24 червня, зарядити необхідні електронні пристрої та врахувати можливі перерви в електропостачанні під час планування побутових справ. Після завершення ремонтних і профілактичних робіт електропостачання буде відновлено у звичному режимі.
У зв’язку з проведенням робіт 24 червня 2026 року буде тимчасово відсутнє електропостачання в селі Попаздра з 08:00 до 17:00 на таких вулицях:
- Верхня; Нижня; Середня; Шкільна.
Також зникне світло з 09:00 до 15:00 години в місті Роздільна. Вимикатимуть електрику тільки за такими адресами:
- Незалежності — 2, 2/Б, 2/Г, 3, 4, 4А, 5, б/н
- Привокзальна — 1, 2, 2/Б, 2Д, 6, 7, 7А, 8, 8а, 11, 25,
- Привокзальний пров. — 2, 4/а
Крім цього, додаткові графіки відключеннч світла охоплять село Бурлача Балка з 09:00 до 18:00. Обмеження вводять на вулицях:
- Інститутська — 42/А, 60, 62
- Північна — 9
У місті Чорноморськ того ж дня, з 08:30 до 20:00, електропостачання також буде тимчасово відсутнє через профілактичний ремонт. Знеструмлення торкнеться значної кількості будинків на вулицях:
- Гоголя — 1, 3, 4, 6, 10, 13, 14
- Горіхова — 2, 6, 7, 16, 19
- Захисників України — 12А, 12А/5
- Зелена — 4, 5А, 8, 10, 12, 18
- Л. Українки — 1, 21, 25
- Місячна — 1, 4, 7, 8, 12, 14/16, 17
- Овідіопольська — 11
- Одеська — 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29Б, 42, ТП2321
- Озерна — 9, 11, 13
- Олександрійська — 70Б,
- Рибацька — 4, 8, 12, 13А
- Шевченка — 12, 18, 24, 32
- Яблунева — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19
- Ялинкова — 9.
Джерело: Сергіївка Офіційна
Джерело: Чорноморська міська територіальна громада
Джерело: Роздільнянська територіальна громада
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