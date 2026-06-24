Дефицит продуктов в Одесской области в этом случае связан с завершением реализации урожая прошлого года и постепенным исчезновением переходных резервов.

Дефицит продуктов в Одесской области стал одной из причин изменений на овощном рынке, где в последние дни существенно выросла стоимость прошлогодней моркови, передает издание Politeka.

По результатам мониторинга торговли производители продают остатки прошлого урожая по 13–20 гривен за килограмм. Такие показатели свидетельствуют о постепенном сокращении складских резервов и изменении соотношения между спросом и имеющимися объемами.

Оптовые компании и крупные торговые сети активнее формируют закупки. Поэтому доступные партии быстро реализуются, а свободное предложение продолжает уменьшаться.

Фермеры сообщают, что ресурсы хранения почти исчерпаны. Сокращение запасов влияет на количество продавцов и делает рынок более чувствительным к изменениям покупательной активности.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Одесской области в этом случае связан с завершением реализации урожая прошлого года и постепенным исчезновением переходных резервов.

Несмотря на нынешний рост, текущая стоимость остается ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Специалисты объясняют это значительным объемом товара на старте сезона.

Представители отрасли ожидают относительно спокойную динамику в ближайшее время. Дальнейшее движение цен будет зависеть от скорости сокращения остатков, условий перевозки и появления новых партий.

Участники рынка считают, что следующие недели будут иметь решающее значение для формирования дальнейших тенденций. Устойчивость сегмента будет определяться доступными объемами на складах и темпами их реализации.

Аналитики добавляют, что сезонные факторы и дальше будут оставаться главным фактором, который будет влиять на ситуацию в овощном направлении.

Источник: east-fruit

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