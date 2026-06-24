Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области распределяются через местных партнеров.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области предоставляются в рамках гуманитарной программы Всемирной продовольственной программы ООН, работающей в нескольких регионах Украины, сообщает Politeka.

Международная организация КПН формирует специальные продовольственные наборы, рассчитанные примерно на месячный период потребления. Такой пакет покрывает около 60% калорийной нормы для взрослого человека, обеспечивая базовые потребности в питании.

В состав коробок входят продукты длительного хранения. Среди них – мука, гречка, пшено, овсяные хлопья, макароны, подсолнечное масло, сахар, соль, а также консервированные мясные и бобовые изделия.

Программа действует не только в Николаевской области, но и Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. Объемы помощи могут отличаться в зависимости от потребностей конкретного общества.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области распределяются через местных партнеров, в частности, благотворительную организацию АДРА, которая координирует выдачу помощи на местах.

В отдельных случаях поддержка может оказываться всем жителям общины или только тем, кто отвечает определенным критериям уязвимости, согласованным с местными властями.

Для уточнения деталей или получения консультаций работает горячая линия организации – 0800 20 13 30, где можно узнать актуальную информацию о выдаче наборов.

Дальнейшие условия реализации программы и возможные изменения механизмов распределения помощи будут сообщаться дополнительно через официальные каналы партнерских структур.

Джерело: ВПП ООН

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