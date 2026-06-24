Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області розподіляються через місцевих партнерів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області надаються в межах гуманітарної програми Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка працює у кількох регіонах України, повідомляє Politeka.

Міжнародна організація ВПП формує спеціальні продовольчі набори, розраховані приблизно на місячний період споживання. Такий пакунок покриває близько 60% калорійної норми для дорослої людини, забезпечуючи базові потреби у харчуванні.

До складу коробок входять продукти тривалого зберігання. Серед них — борошно, гречка, пшоно, вівсяні пластівці, макарони, соняшникова олія, цукор, сіль, а також консервовані м’ясні та бобові вироби.

Програма діє не лише в Миколаївській області, а й у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях. Обсяги допомоги можуть відрізнятися залежно від потреб конкретної громади.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області розподіляються через місцевих партнерів, зокрема благодійну організацію АДРА, яка координує видачу допомоги на місцях.

В окремих випадках підтримка може надаватися всім мешканцям громади або лише тим, хто відповідає визначеним критеріям вразливості, узгодженим із місцевою владою.

Для уточнення деталей або отримання консультацій працює гаряча лінія організації — 0800 20 13 30, де можна дізнатися актуальну інформацію щодо видачі наборів.

Подальші умови реалізації програми та можливі зміни в механізмах розподілу допомоги повідомлятимуться додатково через офіційні канали партнерських структур.

Джерело: ВПП ООН

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