Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области формируются в зависимости от поставок и остатков в торговых сетях.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляются через сеть фудбанков и гуманитарных программ, работающих для поддержки людей в сложных социальных условиях, сообщает Politeka.

Помощь может выдаваться в формате продуктовых наборов весом до 30 кг или как готовые горячие обеды. Такой подход позволяет учитывать различные потребности получателей и уровень их доступности ресурсов в общинах региона.

В Украине активно расширяется система продовольственных банков, аккумулирующих пищевые излишки от торговых сетей и производителей, после чего передают их нуждающимся в поддержке. Одесская область также встроена в эту модель распределения помощи.

Специалисты отмечают, что часть населения не обращается к программам из-за отсутствия информации. В то же время, после регистрации и подтверждения статуса граждане могут получать помощь на регулярной основе в соответствии с установленными критериями.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области формируются в зависимости от существующих поставок и остатков в торговых сетях, поэтому состав пакетов может изменяться с учетом сезона и объемов переданных ресурсов.

В системе фудбанков используются пищевые товары, которые не попадают в продажу из-за избыточного производства, повреждения упаковки или приближения конечного срока реализации. Перед распределением все продукты проходят проверку качества и безопасности.

Волонтеры отмечают, что просроченная продукция к выдаче не допускается, а каждая партия дополнительно контролируется перед передачей получателям.

Среди координирующих это направление организаций работают Украинская федерация банков продовольствия, FoodBank Ukraine и инициатива «Тарелка», которые обеспечивают поддержку переселенцев, людей с инвалидностью, многодетных семей и жителей уязвимых общин.

Стандартные наборы обычно включают крупы, макаронные изделия, муку, растительное масло, сахар, соль и консервированные продукты, а в отдельных случаях добавляются средства гигиены и другие товары длительного хранения.

Источник: 24 канал

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