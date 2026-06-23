Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області формуються залежно від наявних поставок і залишків у торговельних мережах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надаються через мережу фудбанків і гуманітарних програм, що працюють для підтримки людей у складних соціальних умовах, повідомляє Politeka.

Допомога може видаватися у форматі продуктових наборів вагою до 30 кілограмів або як готові гарячі обіди. Такий підхід дозволяє враховувати різні потреби отримувачів і рівень їхньої доступності до ресурсів у громадах регіону.

В Україні активно розширюється система продовольчих банків, які акумулюють харчові надлишки від торговельних мереж і виробників, після чого передають їх тим, хто потребує підтримки. Одеська область також інтегрована в цю модель розподілу допомоги.

Фахівці відзначають, що частина населення не звертається до програм через брак інформації. Водночас після реєстрації та підтвердження статусу громадяни можуть отримувати допомогу на регулярній основі відповідно до встановлених критеріїв.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області формуються залежно від наявних поставок і залишків у торговельних мережах, тому склад пакунків може змінюватися з урахуванням сезону та обсягів переданих ресурсів.

У системі фудбанків використовують харчові товари, які не потрапляють у продаж через надлишкове виробництво, пошкодження упаковки або наближення кінцевого терміну реалізації. Перед розподілом усі продукти проходять перевірку якості та безпечності.

Волонтери наголошують, що прострочена продукція до видачі не допускається, а кожна партія додатково контролюється перед передачею отримувачам.

Серед організацій, що координують цей напрямок, працюють Українська федерація банків продовольства, FoodBank Ukraine та ініціатива «Тарілка», які забезпечують підтримку переселенців, людей з інвалідністю, багатодітних родин і мешканців вразливих громад.

Стандартні набори зазвичай включають крупи, макаронні вироби, борошно, олію, цукор, сіль і консервовані продукти, а в окремих випадках додаються засоби гігієни та інші товари тривалого зберігання.

Джерело: 24 канал

Останні новини:

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: хто може отримати 1000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Шанс для пенсіонерів в Одесі: яка гуманітарна допомога доступна літнім українцям і не тільки.