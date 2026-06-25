В августе единовременную денежную помощь получат пенсионеры в Запорожье, которые отвечают критериям.

В Запорожье в 2026 году пенсионеры и другие категории граждан получат единовременную денежную помощь ко Дню Независимости, размер которой зависит от статуса получателя, сообщает Politeka.net.

В 2026 году расширяется круг граждан, которые смогут получить единовременную денежную помощь ко Дню Независимости. Выплаты планируется начислять в автоматическом режиме, а отдельные категории получателей начнут получать средства уже в августе. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 13 мая 2026 г. №602.

Согласно документу, в августе единовременную денежную помощь получат находящиеся на пожизненном денежном обеспечении пенсионеры в Запорожье, а также граждане, пользующиеся жилищными субсидиями или льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг и не относящиеся к военнослужащим. Для этих категорий средства будут начисляться автоматически вместе с основными социальными выплатами без необходимости подавать дополнительные заявления.

Отдельно определен порядок выплат для ветеранов войны, проходящих военную службу. В таких случаях финансовая помощь будет направлена ​​непосредственно на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они проходят службу.

Граждане, имеющие право на выплату, но не получающие пенсию, не пользующиеся субсидиями или льготами и не находящиеся на военной службе, должны самостоятельно обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины для оформления помощи.

В Пенсионном фонде ранее разъясняли, что если право на выплату возникло до 24 августа 2026, но средства не были начислены до 1 октября, граждане могут подать заявление повторно. В таком случае выплата будет произведена не позднее 1 ноября.

Размер единовременную денежную помощь ко Дню Независимости в 2026 году определен в зависимости от категории получателя. В частности:

по 3 100 гривен - граждане с особыми заслугами перед Украиной;

по 1 000 грн - участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и дети лиц, находившихся в местах лишения свободы;

по 650 грн - члены семей погибших защитников, вдовы и вдовцы умерших или погибших участников боевых действий;

по 450 грн - участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезены на работы и дети партизан.

Также в Запорожье предусмотрены отдельные выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны:

I группа – 3 100 грн;

II группа - 2 900 грн;

III группа – 2 700 грн.

Оформить единовременную денежную помощь можно в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины или в Центрах предоставления административных услуг. Кроме того, гражданам доступна возможность подать заявление дистанционно через электронные сервисы ПФУ.

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