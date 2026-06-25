В Запорожье в 2026 году пенсионеры и другие категории граждан получат единовременную денежную помощь ко Дню Независимости, размер которой зависит от статуса получателя, сообщает Politeka.net.
В 2026 году расширяется круг граждан, которые смогут получить единовременную денежную помощь ко Дню Независимости. Выплаты планируется начислять в автоматическом режиме, а отдельные категории получателей начнут получать средства уже в августе. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 13 мая 2026 г. №602.
Согласно документу, в августе единовременную денежную помощь получат находящиеся на пожизненном денежном обеспечении пенсионеры в Запорожье, а также граждане, пользующиеся жилищными субсидиями или льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг и не относящиеся к военнослужащим. Для этих категорий средства будут начисляться автоматически вместе с основными социальными выплатами без необходимости подавать дополнительные заявления.
Отдельно определен порядок выплат для ветеранов войны, проходящих военную службу. В таких случаях финансовая помощь будет направлена непосредственно на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они проходят службу.
Граждане, имеющие право на выплату, но не получающие пенсию, не пользующиеся субсидиями или льготами и не находящиеся на военной службе, должны самостоятельно обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины для оформления помощи.
В Пенсионном фонде ранее разъясняли, что если право на выплату возникло до 24 августа 2026, но средства не были начислены до 1 октября, граждане могут подать заявление повторно. В таком случае выплата будет произведена не позднее 1 ноября.
Размер единовременную денежную помощь ко Дню Независимости в 2026 году определен в зависимости от категории получателя. В частности:
- по 3 100 гривен - граждане с особыми заслугами перед Украиной;
- по 1 000 грн - участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и дети лиц, находившихся в местах лишения свободы;
- по 650 грн - члены семей погибших защитников, вдовы и вдовцы умерших или погибших участников боевых действий;
- по 450 грн - участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезены на работы и дети партизан.
Также в Запорожье предусмотрены отдельные выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны:
- I группа – 3 100 грн;
- II группа - 2 900 грн;
- III группа – 2 700 грн.
Оформить единовременную денежную помощь можно в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины или в Центрах предоставления административных услуг. Кроме того, гражданам доступна возможность подать заявление дистанционно через электронные сервисы ПФУ.
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