У серпні одноразову грошову допомогу отримають пенсіонери в Запоріжжі, які відповідають критеріям.

У Запоріжжі у 2026 році пенсіонери та інші категорії громадян отримають одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності, розмір якої залежить від статусу отримувача, повідомляє Politeka.net.

У 2026 році розширюється коло громадян, які зможуть отримати одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності. Виплати планують нараховувати в автоматичному режимі, а окремі категорії отримувачів почнуть отримувати кошти вже в серпні. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 2026 року №602.

Згідно з документом, у серпні одноразову грошову допомогу отримають пенсіонери в Запоріжжі, які перебувають на довічному грошовому забезпеченні, а також громадяни, що користуються житловими субсидіями або пільгами на оплату житлово-комунальних послуг і не належать до військовослужбовців. Для цих категорій кошти нараховуватимуться автоматично разом із основними соціальними виплатами — без необхідності подавати додаткові заяви.

Окремо визначено порядок виплат для ветеранів війни, які проходять військову службу. У таких випадках фінансова допомога спрямовуватиметься безпосередньо на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони проходять службу.

Громадяни, які мають право на виплату, але не отримують пенсію, не користуються субсидіями чи пільгами і не перебувають на військовій службі, повинні самостійно звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду України для оформлення допомоги.

У Пенсійному фонді раніше роз’яснювали, що якщо право на виплату виникло до 24 серпня 2026 року, але кошти не були нараховані до 1 жовтня, громадяни можуть подати заяву повторно. У такому випадку виплата буде здійснена не пізніше 1 листопада.

Розмір одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності у 2026 році визначено залежно від категорії отримувача. Зокрема:

по 3 100 гривень — громадяни з особливими заслугами перед Україною;

по 1 000 грн — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та діти осіб, які перебували в місцях позбавлення волі;

по 650 грн — члени сімей загиблих захисників, вдови та вдівці померлих або загиблих учасників бойових дій;

по 450 грн — учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи та діти партизанів.

Також у Запоріжжі передбачено окремі виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

I група — 3 100 грн;

II група — 2 900 грн;

III група — 2 700 грн.

Оформити одноразову грошову допомогу можна у сервісних центрах Пенсійного фонду України або в Центрах надання адміністративних послуг. Крім того, громадянам доступна можливість подати заяву дистанційно через електронні сервіси ПФУ.

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