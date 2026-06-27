Під час подання заявки на грошову допомогу для ВПО в Одеській області необхідно надати пакет документів.

Українці зі статусом ВПО та інші вразливі категорії в Одеській області можуть претендувати на грошову допомогу від міжнародних організацій, пише Politeka.net.

Розмір виплат залежить від життєвих обставин заявника та може сягати від 3 до понад 12 тисяч гривень. Програма грошової допомоги була оновлена. Відтепер підтримка надається за кількома напрямами, а суми виплат визначаються залежно від категорії отримувача та рівня його вразливості.

Хто та за яких умов може отримати допомогу

Мешканці прифронтових територій. Особи, які проживають у межах 0–50 км від лінії фронту або кордону з РФ.

Особи, які проживають у межах від лінії фронту або кордону з РФ. Евакуйовані особи. Ті, хто залишив домівки через небезпеку або офіційну евакуацію. Важливо зареєструватися протягом 45 днів після виїзду.

Ті, хто залишив домівки через небезпеку або офіційну евакуацію. Важливо зареєструватися протягом після виїзду. Постраждалі від обстрілів. Домогосподарства, що зазнали раптових витрат або втрати доходу через обстріли.

Домогосподарства, що зазнали раптових витрат або втрати доходу через обстріли. Вразливі групи ВПО. Люди, які перебувають в переміщенні понад 6 місяців і не отримують державну допомогу на проживання.

Люди, які перебувають в переміщенні понад 6 місяців і на проживання. Особи, які повернулися. Біженці та ВПО, які повернулися до місця постійного проживання протягом останніх 12 місяців і проживають там щонайменше 3 місяці.

Розмір допомоги в Одеській області залежить від категорії заявника.

Прифронтові райони та особи, що повернулися — 10 800 грн на особу (одним платежем за 6 місяців або 3 місяці відповідно).

на особу (одним платежем за 6 місяців або 3 місяці відповідно). Евакуйовані та постраждалі від обстрілів — 12 300 грн на особу (одноразова виплата).

на особу (одноразова виплата). Вразливі ВПО (тривале переміщення) — щомісячно 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або особу з інвалідністю.

Для оформлення підтримки заявнику необхідно пройти співбесіду з представниками партнерських організацій Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у спеціальних центрах реєстрації. Також у деяких випадках доступна попередня електронна реєстрація через онлайн-форму.

Під час подання заявки необхідно надати пакет документів, до якого входять реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності), реквізити банківського рахунку у форматі IBAN, свідоцтва про народження дітей та документи про опікунство. Особи з інвалідністю також повинні надати відповідні медичні довідки, що підтверджують їхній статус.

Джерело: Благодійний фонд "Право на захист".

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