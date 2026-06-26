Подорожание продуктов в Кировоградской области включает не только хлеб, но и другие базовые категории потребительской корзины.

Подорожание продуктов в Кировоградской области фиксируется на фоне роста издержек в производственных и логистических цепях по всей Украине, сообщает Politeka.

В ближайшие месяцы основное давление ожидается в сегменте хлебобулочной продукции. По оценкам аналитиков, конечная стоимость может увеличиться до 6% в течение трех месяцев, в то время как ежемесячная динамика будет оставаться умеренной — около 2% без резких колебаний.

Специалисты увязывают тенденцию с ростом себестоимости производства. Среди ключевых факторов — более дорогие энергоносители, горючее, удобрения, а также повышенные затраты на логистику, техническое обслуживание и оплату труда в агросекторе.

Согласно экономическим обзорам, обработка сельскохозяйственных площадей сейчас обходится производителям на 35–40% дороже, чем в предыдущие периоды. При этом стабильные объемы урожая не позволяют компенсировать издержки за счет наращивания производства.

В таких условиях производители постепенно корректируют отпускные цены во избежание резких рыночных скачков. Самое подорожание продуктов в Кировоградской области охватывает не только хлеб, но и другие базовые категории потребительской корзины.

К чувствительным группам также относятся молочные изделия, мясо, овощи борщового набора и бакалея, где уже прослеживается постепенное повышение стоимости.

Дополнительное влияние оказывают военные условия, усложняющие поставки, увеличивают транспортные расходы и усугубляют кадровый дефицит в отрасли. Бизнес также испытывает давление из-за кредитных ставок и рисков стабильности работы предприятий.

В итоге даже при отсутствии дефицита товаров в розничной сети общее направление рынка остается восходящим, постепенно изменяя структуру потребительских расходов.

Источник: obozrevatel

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