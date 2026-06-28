В Винницкой области на неделю с 29 июня по 5 июля вводятся плановые графики отключения света.

Украинцам рассказали плановые графики отключения света, запланированные в Винницкой области на неделю с 29 июня по 5 июля, пишет Politeka.net.

В Винницкой области на неделю с 29 июня по 5 июля вводятся плановые графики отключения света, охватывающие отдельные населенные пункты и десятки адресов. Ограничения связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на энергетических объектах и ​​являются составной частью планового технического обслуживания электросетей.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, что 29.06.2026 с 09:00–17:00 часов в селе Головенькы. Отключат электричество по адресам:

Б. Хмельныцького: 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5, 5Н

Весняна: 1Н, 2, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7, 10, 12

Загородня: 1, 1Н, 2Н, 3Н, 5Н, 6Н

И. Богуна: 1Н, 2, 2Н, 3, 7, 14, 18

И. Франка: 1Н, 3Н, 4, 4Н, 5Н, 6Н, 17, 18

Ковпака: 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9, 9Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 27

Коцюбынського: 22

Леонтовыча: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8Н, 10

Лисова: 1, 1Н, 2, 3

Л. Ратушнои: 2, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 10

Л. Украинкы: 15

Незалежности: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 16, 22, 24

Озерна: 1, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 11Н, 12Н, 13, 13Н, 14Н, 15Н, 29, 35, 37

Порыка: 2, 2Н, 3, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8, 9, 9Н, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19

Шевченка: 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 11Н, 12

Шкильна: 1, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10, 10Н

Плановые обесточения 1 июля будут продолжены в населенном пункте Могилив-Подильськый. Здесь с 09:00 до 16:30 электроснабжение будет временно прекращаться на значительной части улиц, среди которых:

Верхня Вокзальна: 19

Вокзальна: 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 32, 34, 34/1, 40, 42

03.06.2026 года 08:00–17:00 часов в селе Березна продлятся плановые обесточивания, связанные с техническим обслуживанием сетей. Временные отключения коснутся значительного количества частных домовладений на ряде улиц:

Зарична: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

Кучмарив: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15

Молодижна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Набережна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Столярчука: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 35

Тараса Шевченка: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81.

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