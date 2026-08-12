Подорожание продуктов в Днепропетровской области наиболее заметно сказалось на овощной категории.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области заметно по актуальным ценникам на 12 августа, сообщает издание Politeka.net.

Больше всего за месяц изменилась стоимость огурцов, тогда как курятина и маргарин также прибавили в цене.

На прилавках магазинов 250-граммовая пачка маргарина «Щедро Сливочный особенный» 72,5% сейчас в среднем стоит 45,36 грн . У Auchan ценник составляет 42,60 грн, у Novus - 42,99 грн, а Megamarket предлагает товар за 50,50 грн.

Для сравнения, средний показатель за июль равнялся 42,57 грн. Таким образом, за месяц продукт прибавил 6,67 грн .

Курятина тушкой тоже стала дороже. В настоящее время средняя стоимость килограмма составляет 114 грн . В Megamarket зафиксировали именно такой ценник.

В июле средний показатель для этого вида мяса равнялся 105,48 грн. С 12 июля прирост составил 3,50 грн .

Самая заметная смена пришлась на огурцы. По последним доступным данным средняя цена гладких овощей достигла 207,48 грн за килограмм . Еще 12 июля показатель составил 51,13 грн.

Следовательно, за месяц разница составила 156,35 грн . В конце июля огурцы стоили 69 грн., после чего стоимость резко пошла вверх: 31 числа она достигла 134,25 грн., а 6 августа — уже 207,48 грн.

В июле средний ценник на огурцы в Auchan составлял 61,90 грн, Metro – 56,05 грн, Megamarket – 69,46 грн. Среднее значение равнялось 62,47 грн.

Таким образом, подорожание продуктов в Днепропетровской области наиболее заметно сказалось на овощной категории. В то же время мясные и молочные товары демонстрируют более умеренную динамику. Данные актуальны на 12 августа 2026 года.

Источник: Минфин

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