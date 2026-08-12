Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области также включает консультации.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает социальное сопровождение, бытовую поддержку и уход за домом для людей, которым трудно самостоятельно выполнять ежедневные дела, сообщает издание Politeka.net.

Программу реализует благотворительная организация "Каритас". Она рассчитана на граждан, которые из-за преклонного возраста, инвалидности, проблем со здоровьем или последствий войны нуждаются в посторонней помощи.

Услуги доступны не только в Днепре. Специалисты также работают в Краснополье, Старых Кодаках, Любимовке, Таромском и Подгородном.

Воспользоваться поддержкой могут люди, проживающие в домах или квартирах. Помощь также оказывают жителям модульных городков, общежитий, коллективных центров и других мест временного пребывания, в частности, учреждений УТОС.

Одно из основных направлений – помощь с самообслуживанием. Социальные работники способствуют выполнению ежедневных гигиенических процедур тем, кто по возрасту или ограниченной подвижности не может полностью справиться самостоятельно.

Отдельно доступна прачечная. Там можно постирать одежду и постельное белье, воспользовавшись стиральными и сушильными машинами.

Работники следят за состоянием подопечных. При необходимости они помогают организовать обращение к врачам или другим необходимым службам.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области включает также консультации по документам, социальным выплатам и государственным сервисам.

Для внутренне перемещенных лиц предусмотрено сопровождение в органы социальной защиты и отделений Сбербанка. В частности, это может потребоваться при идентификации, оформлении пенсии или других выплат.

Специалисты могут помочь с домашними делами, приобретением продуктов, лекарств и необходимых вещей. Такой формат особенно важен для маломобильных граждан.

При необходимости участникам на время предоставляют средства реабилитации. Среди них — ходунки, костыли, кресла-туалеты и противопролежневые матрасы.

Программа предусматривает также обеспечение базовыми вещами для повседневного использования.

Еще одно направление работы – психологическое консультирование. Специалисты помогают людям справиться с тревожностью, стрессом и переживаниями, связанными со сложными жизненными обстоятельствами и военными событиями.

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