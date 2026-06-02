Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области предлагают в частных домах в разных населенных пунктах региона, где владельцы ищут жителей для длительного проживания на условиях ухода и поддержки жилья, сообщает Politeka.

В селе Потоки Жмеринского района доступно здание на несколько комнат с приусадебной территорией. Объект не подключен к газу и водоснабжению, однако имеет колодец, печное отопление, хозяйственные постройки и сад. Проживание предусмотрено для ответственных людей, готовых ухаживать за имуществом и вести быт в сельских условиях.

Еще один вариант размещения находится в Гоноровке Ямпольского района. Здесь предлагают дом с несколькими комнатами, печным отоплением и собственным земельным участком. Жилье подходит для семей с детьми, которые могут самостоятельно организовать быт в сельской местности с базовой инфраструктурой.

В Виннице также есть предложение отдельной комнаты в кирпичном доме для женщины постарше или пожилые пары. Условия включают проживание с доступом к воде, отоплением печного типа и земельным участком у дома. Санузел расположен во дворе, а все детали обсуждаются с владельцем.

Подобные варианты демонстрируют разные форматы социального жилья, где Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области сочетается с требованиями к ответственному отношению к имуществу и участию в ведении быта.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области остается доступным вариантом для людей, готовых к сельскому быту и совместному проживанию на взаимовыгодных условиях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице: кто может рассчитывать на этот вид поддержки.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Винницкой области: насколько сложна ситуация и чего ждать покупателям.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: какие суммы придется платить жителям.