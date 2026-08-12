Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье и близлежащих населенных пунктах появляется на профильных сервисах регулярно.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье и области можно найти среди частных объявлений, регулярно появляющихся на специализированных онлайн-платформах, передает Politeka.

Один из доступных вариантов расположен в Вольнокурьяновском Запорожском районе. От областного центра до населенного пункта около 30 километров.

Владелец готов предоставить отдельную комнату женщине со статусом внутриперемещенного лица. Ограничений по продолжительности пребывания нет.

По условиям предложения, хозяин ищет жительницу от 27 до 45 лет без вредных привычек. От нее ожидают периодической помощи с несложными домашними делами.

Дом имеет три комнаты, одна из которых проходима. Отопление обеспечивает печь, поэтому жильцы самостоятельно должны позаботиться о запасе дров. Туалет обустроен во дворе.

Для приготовления пищи можно использовать печь или газовый баллон. Предлагаются следующие развлечения: холодильник, морозильник и микроволновая печь. Также в доме есть интернет и генератор.

На территории проживают домашние животные, что следует учесть перед поселением.

При необходимости владелец может помочь продуктам первой необходимости. Также он готов предоставить подтверждение фактического жительства, если такой документ понадобится для оформления соответствующих бумаг.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье и близлежащих населенных пунктах появляется на профильных сервисах регулярно, однако перечень предложений быстро меняется.

Перед договоренностью о переезде следует проверить актуальность объявления. Важно заранее выяснить бытовые условия, срок проживания, доступность коммуникаций и другие детали.

Из-за значительного спроса свободные комнаты могут быстро занимать, поэтому заинтересованным людям советуют не откладывать обращение к владельцам.

Источник: Допомагай, Дія

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