Графики отключения света в Харьковской области 13 и 14 августа необходимы для технического обслуживания сетей.

В связи с плановыми работами вводятся плановые графики отключения света в Харьковской области на 13 и 14 августа, пишет Politeka.net.

13 и 14 августа в Харьковской области энергетики будут проводить плановые технические и профилактические работы. Поэтому по отдельным адресам вводят графики отключения света. Такие меры необходимы для обслуживания сетей и стабильности электроснабжения.

13 августа еще одна группа потребителей оказалась в графике в Люботине. Здесь электроэнергию планируют отключить с 09:00 до 16:00 по следующим адресам:

Полтавськый Шлях

в-д Кузьмы Скрябина - 6

Исторычна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 18Б, 20, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, С/Т КРИНИЧ. 26, дч. 1БН

Кузьмы Скрябина - 10, 10А, 11, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 21А, 22, 24, 24А, 26, 3, 4, 5/9, 8

Магистрально - ЯР

Полтавский Путь — 1, 10, 11, 12, 123Б, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А/2А, 17, 18, 18/1, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 22 27А, 28, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 31А, 32, 33А, 34, 35А, 36, 4, 5, 5А, 7, дч. 1БН

Слобожанская – дч. 1БН

Трудова - 1, 10, 10А, 11, 13, 14/7, 15, 15А, 16, 18, 2/6, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 31 46, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 6, 7, 8, 9

м-н Вознесенськый - 11, 1ДАЧА, 34, 7

пров. Борыса Патона - 1, 10, 11, 14, 2, 22, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, дч. 1БН

сад. тов. EХO — это сад. сделка. 140, сад. сделка. 73

сад. тов. Крынычне — 21, 28, дч. 18, дч. 23

сад. тов. Метролог — 101, 98, сад. діл. 99

сад. тов. Путиец — УЧАСТОК №65

сад. тов. Роза — сад. діл. 13, 16, 27, 30, 31, 36, 41, 44, 46, 6

сад. тов. Южане — 13, 24/43, 28, сад. бутон. 9, сад. сделка. 24, сад. сделка. 5.

Длительные ограничения предусмотрены 14 августа жителям села Манченкы. Электроснабжение по определенным адресам ограничат с 09:00 до 16:00. В список вошли:

в-д Горького — 1, 1А, 2, 25, 3, 5, 55А

Гуртожыток Монолит — 1, 26, 30, 31, 34, 53

Ст Монолит — 29, сад. буд. 3

Также 14 августа электроэнергию планируют отключить в селе Коваленкы с 09:00 до 16:00. Ограничения будут касаться следующих адресов:

Петра Сагайдачного — 10, 10А, 11, 11/1, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23А, 25А, 27, 29, 3, 31, 35, 3А, 4, 5, 5А, 7, 8, 9

В пятницу плановые работы продолжатся в селе Барчаны. В этот день электроснабжение по отдельным адресам будет ограничено с 09:00 до 16:00. В график вошли адреса:

Джерельна — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9

в-д Жасминовый — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

в-д Фиалковый — 10, 11, 12, 14, 4, 6, 7, 8

Грыбна — 1, 15, 17, 19Д, 27, 2А, 4, сад. буд. 24

Караванська — 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Любыцька — 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 21, 23, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Петропавливська — 1, 11, 11А, 11В, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А

пров. Дачный — 3

пров. Джерельный — 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Караванськый — 1, 11, 12, 15, 16, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9А

пров. Любыцькый — 1, 10, 11, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8

пров. Мальвовый — 4, 5

пров. Петропавливськый — 12, 2, 4, 6, 8

пров. Соборный — 1, 2, 24, 25, 28, 29, 3, 31, 4, 6, А

туп. Барвинковый — 3, 6, 7

туп. Вербовый — 3, 4

туп. Караванськый — 1/4

туп. Петропавливськый — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Источник: Люботинская городская территориальная община

Источник: Люботинская городская территориальная община

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