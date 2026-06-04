Дефицит овощей в Винницкой области может усиливаться из-за общеукраинского сокращения запасов и сезонного перехода между урожаями.

Дефицит овощей в Винницкой области фиксируется на фоне резкого сокращения запасов прошлогодней белокочанной капусты и стремительного роста цен на рынке Украины, передает Politeka.

Информацию об этом сообщают аналитики EastFruit.

По данным рынка, в конце прошлой недели отпускная стоимость капусты прошлого года выросла до 8–15 грн за килограмм. Это примерно на 75% больше, чем неделей раньше. Основной причиной называют почти полное завершение сезона продаж в большинстве хозяйств, поэтому предложение продукции существенно сократилось.

На рынке остаются только единичные партии урожая 2025 года, которые реализуют отдельные фермеры. В то же время, спрос сохраняется высоким, что позволяет производителям удерживать повышенный ценовой уровень.

Аналитики отмечают, что, несмотря на текущий рост, капуста остается значительно дешевле в годовом измерении — примерно на 77% по сравнению с началом мая прошлого года. Это свидетельствует об общей нестабильности овощного сегмента и колебаниях сезонного предложения.

Эксперты рынка не исключают дальнейшего роста стоимости, поскольку остатки продукции быстро уменьшаются, а новые объемы еще не поступают в достаточном объеме.

В региональном контексте Дефицит овощей в Винницкой области может усиливаться из-за общеукраинского сокращения запасов и сезонного перехода между урожаями.

Кроме того, в Винницкой области также сообщали о нехватке молочных продуктов.

По оценкам профильных экспертов, осенью молочные товары могут вырасти в цене на 15-25%. Итоговый показатель зависит от конкретного вида продукции и ситуации на рынке.

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