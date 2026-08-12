Для получения денежной помощи для пенсионеров в Черниговской области, украинцам необходимо иметь соответствующее удостоверение.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области предусматривает новую программу финансовой поддержки для жителей Остерской общины, сообщает Politeka.net.

Отобранные категории населения могут получать по 2000 раз в три месяца.

Инициативу реализует благотворительный фонд Global Empowerment Mission Ukraine при финансовой поддержке Howard G. Buffett Foundation и GEM inc. Подать заявку на участие в программе можно до 20 августа 2026 включительно.

Право на выплаты имеют две категории граждан: люди от 60 лет и лица с инвалидностью I или II группы. При этом зарегистрироваться можно только по одному основанию – как пенсионер или как человек с инвалидностью.

Прием документов производится с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00. Заявителей принимают в порядке живой очереди в укрытии Остерского лицея №1 в городе Остер.

Организаторы планируют регистрировать до 100 человек каждый день, поэтому желающим советуют заранее подготовить необходимые документы и обратиться в указанное время.

Для оформления помощи необходимы подлинники паспорта гражданина Украины, идентификационного кода и документа, подтверждающего зарегистрированное место жительства.

Пенсионерам также нужно предъявить пенсионное удостоверение. Людям с инвалидностью следует иметь соответствующее удостоверение.

Денежную помощь для пенсионеров в Черниговской области будут перечислять на банковскую карту АО «ПУМБ». Для открытия счета заявитель может воспользоваться бумажным паспортом и РНОКПП, ID-картой вместе с документом о месте жительства или соответствующими цифровыми документами в «Дії».

В то же время, программа распространяется не только на жителей самого Остра. Жители других населенных пунктов Остерской общины, отвечающие установленным критериям, также могут претендовать на финансовую поддержку.

Для этого им необходимо обратиться к старосте своего округа. Там должны сообщить дату регистрации, место приема документов и другие организационные детали.

Перед обращением гражданам рекомендуется проверить актуальные условия программы и перечень необходимых документов, поскольку порядок регистрации может уточняться организаторами.

Источник: Остерская городская территориальная община

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