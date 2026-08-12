Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве большинством голосов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве уже поддержали депутаты, однако новые расценки на воду и водоотвод должны пройти согласование государственного регулятора, передает Politeka.

Речь идет об услугах КП ПОР «Полтававодоканал». Решение предусматривает установку цены централизованного водоснабжения на уровне 39 грн за кубометр без НДС. Водоотвод будет стоить 30,76 грн.

Для населения после начисления налога совокупная стоимость двух услуг составит 83,71 грн. за кубометр.

Пересмотр ставок объясняют тем, что предварительные расчеты действовали еще с 2022 года и не соответствовали реальным расходам предприятия. За этот период заметно поменялась экономическая ситуация, а себестоимость работы водоканала возросла.

Больше всего на финансовые показатели повлияло удорожание электроэнергии. Кроме того, увеличились расходы на горючее, зарплаты работников, материалы и техническое обслуживание оборудования.

Еще одним фактором стало сокращение потребления воды. Из-за меньших объемов реализации предприятие получает меньше поступлений, что усложняет финансирование текущих потребностей.

В ходе голосования депутаты поддержали повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве большинством голосов. В то же время, они рекомендовали областной военной администрации и общинам рассмотреть возможность введения компенсаций для социально незащищенных жителей.

Глава Полтавского областного совета Александр Беленький сообщил, что окончательное решение зависит от согласования Национальной комиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг.

Пока соответствующая процедура завершена, утвержденные показатели не могут официально применяться как новые расценки.

В Полтававодоканале предупреждают: без приведения тарифов к экономически обоснованному уровню предприятию может быть сложнее финансировать ремонты, обеспечивать работу аварийных бригад и поддерживать надлежащее состояние сетей.

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