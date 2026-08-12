Графики отключения света в Днепропетровской области на 13 августа продлятся долгое время.

Украинцев предупредили о графиках отключения света, введенном в Днепропетровской области на 13 августа, пишет Politeka.net.

В Днепропетровской области часть потребителей предупредили о временных перерывах в электроснабжении 13 августа 2026 года. Причиной станут плановые работы на электросетях. В некоторых населённых пунктах света не будет до десяти часов.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 13 августа продлятся в селе Губыныха электроснабжение планируют ограничить с 08:00 до 18:00. Обесточение будет касаться следующих адресов:

Ричкова — 101, 102, 104, 105, 107, 108, 108/А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 148, 152, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 172, 180, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99

Шевченка — 14

Длительные ограничения ожидаются и в селе Радушне. Здесь работы запланированы с 08:00 до 18:00, а в график попали следующие улицы:

Будивельна — 1-9, 11-23, 48

Весела — 1-7, 9-16

Вильна — 1-7, 7/2, 8, 9/2, 10, 11, 11/2, 12-25, 27-37 (непарные)

Клубна — 24, 42

Ликарняна — 9, 9А, 10-20, 20А, 21, 23

Менделеева — 31, 33, 35

Молодижна — 1-6, 8-10

Пивденна — 1-7, 7А, 8-15

Шкильна — 1, 1А, 4, 6, 15

Щаслыва — 3, 5-10, 12, 14

В селе Червона Колона электроснабжение будет ограничено с 08:00 до 18:00. Временно без света могут остаться жильцы домов по следующим адресам:

Заводська — 3-9 (непарные), 13-27 (непарные), 31-45 (непарные), 49-57 (непарные)

Набережна — 1-9, 11-23, 25-33, 36, 39, 43-50

В селе Хащеве плановые работы продлятся с 08:00 до 19:00. В список адресов вошли:

Калыныченка — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 19/А, 2, 20, 21, 22, 23, 23/А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38/А, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 9

Калиниченко — 1, 8,

Нова — 1, 2, 3, 4, 4/А, 5, 5/Б

Овчаренка — 10, 11, 9

Еще одна группа потребителей попала в график в селе Вильне. Здесь электроэнергию планируют отключить с 08:00 до 20:00. Ограничение будет касаться следующих домов:

Сонячна — 10, 15, 18/А, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 59.



Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Источник: Губинисская поселковая территориальная община

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