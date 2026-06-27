Подорожание продуктов в Запорожье формируется под влиянием сезонных колебаний, логистических затрат и изменений в структуре поставок, по-разному влияющих на отдельные товарные группы.

Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется на фоне роста стоимости молочных, мясных и бакалейных товаров, что отражает общую смену ценовой динамики на потребительском рынке, сообщает Politeka.

В сегменте молочной продукции кефир «Крестьянский» 2,5% (950 мл) в среднем стоит 71,50 грн. В торговых сетях зафиксированы разные значения: Auchan – 58,50 грн, Megamarket – 69,50 грн, Metro – 86,50 грн. В мае средний уровень составил 63,95 грн., что формирует прирост на 8,55 грн. В течение месяца наблюдались колебания от 62 до 71 грн в зависимости от периода поставки и спроса.

В мясном сегменте колбаски "Алан" охотничьи полукопченые (1 кг) имеют средний показатель 800,56 грн. Розничные цены существенно отличаются: Auchan – 705,80 грн, Metro – 740,94 грн, Megamarket – 866,50 грн, Novus – 889,00 грн. В мае средняя стоимость составила 753,78 грн., что означает рост на 42,32 грн. Динамика в течение месяца колебалась в пределах 748–845 грн. с отдельными пиковыми значениями.

В группе бакалеи мука «Хуторок» пшеничная (2 кг) в среднем стоит 70,96 грн. В сетях зафиксированы следующие показатели: Megamarket – 74,00 грн, Novus – 67,92 грн. В мае средняя цена составила 68,72 грн., что свидетельствует о приросте на 2,35 грн. В течение месяца стоимость менялась постепенно с незначительными колебаниями в пределах 68–70 грн.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Запорожье формируется под влиянием сезонных колебаний, логистических затрат и изменений в структуре поставок, по-разному влияющих на отдельные товарные группы.

Рыночная динамика демонстрирует неравномерность: часть позиций дорожает постепенно, другие скачкообразно, в зависимости от объемов закупок и доступности запасов в сетях.

Участники рынка не исключают дальнейших колебаний в краткосрочной перспективе, поскольку формирование цен продолжает зависеть от затрат производителей, логистики и сезонного спроса.

Источник: Минфин

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