Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется по результатам июньского мониторинга потребительской корзины, где изменяются показатели стоимости базовых продуктов питания, сообщает Politeka.

Пшеничный хлеб нарезной 650 г в среднем стоит 49,99 грн, что на 1 грн больше, чем месяцем ранее. В мае показатель держался на уровне 48,32 грн с постепенным дневным переходом к высшему значению в конце периода.

Рис длинный 1 кг имеет среднюю отметку 61,40 грн. В разных торговых сетях диапазон колеблется от 46,90 до 79,99 грн в зависимости от формата магазина и поставщика.

Кабачковая икра 440 г демонстрирует наиболее резкий рост — до 104 грн против 81,16 грн раньше. Динамика за месяц показывает подъем более чем на 39 грн.

Масло рафинированное «Олейное» 850 мл содержится около отметки 96,82 грн. В рознице фиксируются значения от 91,30 до 105,50 грн. без резких колебаний в последние дни.

Колбаски охотничьи полукопченые 1 кг остаются самым дорогим сегментом среди мясной группы – около 832,15 грн. За месяц зафиксирован прирост почти на 74 грн.

Карп потронутый 1 кг оценивается в среднем в 369,50 грн. Рыночный диапазон изменяется от 349 до 390 грн., с умеренной восходящей динамикой.

Мука пшеничная «Хуторок» 2 кг стоит в среднем 70,96 грн. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано повышение на 2,35 грн со стабильным движением в течение июня.

Кефир 2,5% 950 мл имеет среднюю отметку 68,30 грн. В торговых сетях разница существенная — от 48,90 до 86,50 грн, что отражает разные ценовые политики.

В теле сведения подорожание продуктов в Запорожье проявляется неравномерно: часть позиций растет быстрее, другие демонстрируют краткосрочную стабилизацию.

Аналитики отмечают, что изменения связаны с логистикой, сезонностью и колебаниями закупочных расходов, влияющих на конечный розничный уровень.

Общая картина свидетельствует о постепенной корректировке стоимости основных товаров без резких скачков, но с четкой восходящей тенденцией в отдельных категориях.

Источник: Минфин

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