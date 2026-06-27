Подорожчання продуктів у Запоріжжі формується під впливом сезонних коливань, логістичних витрат і змін у структурі постачання, які по-різному впливають на окремі товарні групи.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується на тлі зростання вартості молочних, м’ясних і бакалійних товарів, що відображає загальну зміну цінової динаміки на споживчому ринку, повідомляє Politeka.

У сегменті молочної продукції кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) у середньому коштує 71,50 грн. У торгових мережах зафіксовано різні значення: Auchan — 58,50 грн, Megamarket — 69,50 грн, Metro — 86,50 грн. У травні середній рівень становив 63,95 грн, що формує приріст на 8,55 грн. Протягом місяця спостерігалися коливання від 62 до понад 71 грн залежно від періоду постачання та попиту.

У м’ясному сегменті ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені (1 кг) мають середній показник 800,56 грн. Роздрібні ціни суттєво різняться: Auchan — 705,80 грн, Metro — 740,94 грн, Megamarket — 866,50 грн, Novus — 889,00 грн. У травні середня вартість становила 753,78 грн, що означає зростання на 42,32 грн. Динаміка протягом місяця коливалася в межах 748–845 грн із окремими піковими значеннями.

У групі бакалії борошно «Хуторок» пшеничне (2 кг) в середньому коштує 70,96 грн. У мережах зафіксовано такі показники: Megamarket — 74,00 грн, Novus — 67,92 грн. У травні середня ціна становила 68,72 грн, що свідчить про приріст на 2,35 грн. Протягом місяця вартість змінювалася поступово з незначними коливаннями в межах 68–70 грн.

Аналітики зазначають, що Подорожчання продуктів у Запоріжжі формується під впливом сезонних коливань, логістичних витрат і змін у структурі постачання, які по-різному впливають на окремі товарні групи.

Ринкова динаміка демонструє нерівномірність: частина позицій дорожчає поступово, інші — стрибкоподібно, залежно від обсягів закупівель і доступності запасів у мережах.

Учасники ринку не виключають подальших коливань у короткостроковій перспективі, оскільки формування цін продовжує залежати від витрат виробників, логістики та сезонного попиту.

Джерело: Мінфін

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