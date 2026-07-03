Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжает появляться благодаря частным инициативам владельцев домов, предлагающих переселенцам временное размещение на разных условиях без арендной платы, сообщает Politeka.

В Кривом Роге доступен небольшой дом с двумя комнатами, рассчитанный на проживание двух человек. Предпочтение отдают матери с дочерью. Дом оборудован ванной комнатой, центральной канализацией, бойлером, стиральной техникой и базовыми бытовыми приборами.

Владельцы отмечают, что оплата за проживание и коммунальные расходы не предусмотрена. В то же время есть условие совместного быта с пожилой женщиной, которая не нуждается в специальном уходе, но проживает в доме постоянно.

Еще один вариант размещения предлагают в селе Вольное Новомосковского района. Там доступна отдельная комната в трехкомнатном доме с газоснабжением, водой, летней кухней и приусадебной территорией.

Хозяева ищут человека или пожилую женщину для проживания рядом с пожилой родственницей, которой важно общение и повседневная поддержка в быту.

В Днепре также предлагают бесплатное поселение в частном доме. Жильцу предоставляют отдельную комнату с необходимыми условиями и питанием. От человека ожидают только пособия по бытовым делам по предварительной договоренности, без оформления трудовых обязанностей.

В итоге Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области представлено разными форматами — от изолированных комнат до полноценных частных домов, что позволяет переселенцам выбирать варианты в соответствии с собственными потребностями и жизненными обстоятельствами.

Специалисты советуют перед заселением обязательно уточнять условия проживания и актуальность предложений, поскольку список доступных вариантов может изменяться в зависимости от решений владельцев.

Источник: Допомагай

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