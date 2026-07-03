Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області представлено різними форматами.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області продовжує з’являтися завдяки приватним ініціативам власників будинків, які пропонують переселенцям тимчасове розміщення на різних умовах без орендної плати, повідомляє Politeka.

У Кривому Розі доступний невеликий будинок із двома кімнатами, розрахований на проживання двох осіб. Перевагу віддають матері з донькою. Оселя обладнана ванною кімнатою, центральною каналізацією, бойлером, пральною технікою та базовими побутовими приладами.

Власники наголошують, що оплата за проживання та комунальні витрати не передбачена. Водночас є умова спільного побуту з літньою жінкою, яка не потребує спеціального догляду, але проживає в будинку постійно.

Ще один варіант розміщення пропонують у селі Вільне Новомосковського району. Там доступна окрема кімната у трикімнатному будинку з газопостачанням, водою, літньою кухнею та присадибною територією.

Господарі шукають людину або жінку похилого віку для проживання поруч із літньою родичкою, якій важливе спілкування та повсякденна підтримка у побуті.

У Дніпрі також пропонують безоплатне поселення в приватному будинку. Мешканцю надають окрему кімнату з необхідними умовами та можливістю харчування. Від людини очікують лише допомоги в побутових справах за попередньою домовленістю, без оформлення трудових обов’язків.

У підсумку Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області представлено різними форматами — від ізольованих кімнат до повноцінних приватних будинків, що дає змогу переселенцям обирати варіанти відповідно до власних потреб і життєвих обставин.

Фахівці радять перед заселенням обов’язково уточнювати умови проживання та актуальність пропозицій, оскільки перелік доступних варіантів може змінюватися залежно від рішень власників.

Джерело: Допомагай

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