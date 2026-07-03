Дефицит овощей в Днепропетровской области является частью общей тенденции, вызванной сокращением урожайности и неравномерным распределением продукции между регионами.

Дефицит овощей в Днепропетровской области стал одним из последствий весенних заморозков, негативно отразившихся на работе аграрного сектора в нескольких регионах Украины, сообщает Politeka.

Погодные условия оказали влияние на будущие объемы урожая и рыночную ситуацию.

Апрельское и майское похолодание затормозило развитие садов, тепличных хозяйств и ранних посевов. Наибольшие потери понесли косточковые культуры, ведь низкие температуры повредили завязь и молодые побеги.

Положение дел у производителей остается неодинаковым. Части хозяйств удалось сохранить значительную часть насаждений, в то время как другие уже сообщают об ощутимом снижении будущей производительности. Это оказывает влияние на обеспечение внутреннего рынка.

Самыми уязвимыми оказались ранние культуры, которые быстрее всего реагируют на резкие изменения погоды. Именно поэтому прогнозы по летнему ассортименту отдельных овощей пока остаются сдержанными.

По словам аналитиков, Дефицит овощей в Днепропетровской области является частью общей тенденции, вызванной сокращением урожайности и неравномерным распределением продукции между регионами.

Импортные поставки могут частично покрыть недостачу. Их объем зависит от логистики, доступности товаров и ситуации на международном рынке.

Эксперты отмечают, что в ближайшее время ключевое значение будет иметь погодные условия и скорость поступления нового урожая в торговые сети. От этого будет зависеть дальнейший баланс между спросом и предложением.

Специалисты ожидают, что после начала массового сбора ситуация постепенно стабилизируется. Увеличение объемов продукции должно помочь снизить рыночные колебания и сдержать дальнейшие ценовые изменения.

Источник: tsn

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.