Дефіцит овочів в Дніпропетровській області є частиною загальної тенденції, спричиненої скороченням урожайності та нерівномірним розподілом продукції між регіонами.

Дефіцит овочів в Дніпропетровській області став одним із наслідків весняних заморозків, які негативно позначилися на роботі аграрного сектору в кількох регіонах України, повідомляє Politeka.

Погодні умови вплинули на майбутні обсяги врожаю та ринкову ситуацію.

Квітневе й травневе похолодання загальмувало розвиток садів, тепличних господарств і ранніх посівів. Найбільших втрат зазнали кісточкові культури, адже низькі температури пошкодили зав'язь і молоді пагони.

Стан справ у виробників залишається неоднаковим. Частині господарств вдалося зберегти значну частину насаджень, тоді як інші вже повідомляють про відчутне зниження майбутньої продуктивності. Це впливає на забезпечення внутрішнього ринку.

Найвразливішими виявилися ранні культури, які найшвидше реагують на різкі зміни погоди. Саме тому прогнози щодо літнього асортименту окремих овочів поки залишаються стриманими.

За словами аналітиків, Дефіцит овочів в Дніпропетровській області є частиною загальної тенденції, спричиненої скороченням урожайності та нерівномірним розподілом продукції між регіонами.

Імпортні поставки можуть лише частково покрити нестачу. Їхній обсяг залежить від логістики, доступності товарів і ситуації на міжнародному ринку.

Експерти зазначають, що найближчим часом ключове значення матимуть погодні умови та швидкість надходження нового врожаю до торговельних мереж. Від цього залежатиме подальший баланс між попитом і пропозицією.

Фахівці очікують, що після початку масового збору ситуація поступово стабілізується. Збільшення обсягів продукції має допомогти зменшити ринкові коливання та стримати подальші цінові зміни.

Джерело: tsn

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше.