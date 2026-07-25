Графики отключения света в Днепропетровской области на 26 июля продлятся из-за важных работ на электросетях.

Украинцев предупредили о новых графиках отключения света, введенных в Днепропетровской области на воскресенье, 26 июля, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 26 июля предусматривают плановые обесточивания в ряде населенных пунктов из-за ремонтных и профилактических работ на электросетях. Жители региона, попавшие в графики отключений, призывают заранее подготовиться к временным неудобствам: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые электроприборы.

Согласно обнародованному графику, с 08:00 до 18:00 без электроэнергии временно останутся жители сел Потокы, Скелюватка, Коваливка та Надия. Плановые отключения коснутся следующих адресов:

с. Потокы улицы: Берегова; Гранитна; Надии; Шиловського.

с. Скелюватка улицы: Героив Украины; Кошового; Олександра Матросова; Польова.

с. Коваливка улицы: Перемогы; Центральна.

с. Надия улицы: Степова.

ДТЭК Днепровские электросети будут проводить профилактические работы для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий. 26 июля 2026 года с 08:00 до 19:00 не будет электричества в городе Тернивка по адресам:

Улицы: Благодатна, Богуна Ивана, Весняна, Вознесенська, Зарична, Затышна, Зиркова, Игоря Петрова, Калынова, Ковальська, Котляревського Ивана, Кошового Олега, Лозова, Мальовныча, Медова, Набережна, Осиння, Полтавська, Престольна, Прыточыливка, Сергия Маркова, Спортывна, Тычыны Павла, Троицька, Украинкы Леси, Франка Ивана, Харкивська.

Переулки: Благодатный, Вознесенськый, Затышный, Софиивськый, Украинкы Леси, Франка Ивана.

Источник: Тернівська міська військова адміністрація

Источник: Божедарівська Селищна Територіальна Громада

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