Украинцам показали плановые графики отключения света в Днепропетровской области на 25 июля в субботу, пишет издание Politeka.net.

Жителей Днепропетровской области предупредили о длительных графиках отключения света на 25 июля. В этот день энергетики будут проводить ремонтные и профилактические работы на электросетях, необходимые для поддержки их стабильной и безопасной работы.

25 июля с 08:00 до 18:00 без электроснабжения временно останется часть потребителей села Стари Кодакы. Плановые отключения коснутся отдельных домов на улицах:

  • Весела — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/А, 13, 13/А, 14, 15, 16, 18/2, 18/А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, б/н
  • Гирныча — 27
  • Гоголя Мыколы — 2, 2/А, 7, 7/А, 9, 10, 14, 20, З/Д_0473
  • Зарична — 48/А, 50/А, 52/А, 54, 54/А, 57, 68, 72, 86
  • Коротка — /з.д.0057, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9, 11
  • Крайня — 4
  • Лазурна — 27
  • Металургив — 6, 8, 10
  • Робоча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/А, 12, 13
  • Центральна — 1, 3, 4, 5, 8
  • Шырока — 2, 2/Б, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17/А, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26/А, 28, 30, 32, 32/А, 34, 36, 36/А, 38, 40, 40А, 81
  • Ярова — 1
  • с-т Крона — 0539, 103/Б
  • с-т Рудана — 80, З/Д 73.

отключение света, электроэнергия

Кроме того, с 08.00 до 18.00 электроэнергию временно выключат еще в нескольких населенных пунктах области. В частности, работы будут проводиться:

  • в селе Адамивка - на улице Центральной;
  • в селе Поляна - на улице Центральной;
  • в поселке Мылорадивка - на улице Зализнычний;
  • в селе Благословенна – на улице Центральной.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО "ДТЭК Днепровские электросети" будет проводить профилактические работы в пределах Гречаноподовского сельского территориального общества. В связи с выполнением этих работ с 08:00 до 19:00 25.07.2026 будет отключение электроэнергии в таких селах: Мыролюбивка, Водяне, Гречани Поди и Калынивка.

Источник: Гречаноподовская территориальная община

Источник: Новоалександровская ОТГ

Источник: Божедаровская Поселковая Территориальная Громада

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