Украинцам показали плановые графики отключения света в Днепропетровской области на 25 июля в субботу, пишет издание Politeka.net.
Жителей Днепропетровской области предупредили о длительных графиках отключения света на 25 июля. В этот день энергетики будут проводить ремонтные и профилактические работы на электросетях, необходимые для поддержки их стабильной и безопасной работы.
25 июля с 08:00 до 18:00 без электроснабжения временно останется часть потребителей села Стари Кодакы. Плановые отключения коснутся отдельных домов на улицах:
- Весела — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/А, 13, 13/А, 14, 15, 16, 18/2, 18/А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, б/н
- Гирныча — 27
- Гоголя Мыколы — 2, 2/А, 7, 7/А, 9, 10, 14, 20, З/Д_0473
- Зарична — 48/А, 50/А, 52/А, 54, 54/А, 57, 68, 72, 86
- Коротка — /з.д.0057, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9, 11
- Крайня — 4
- Лазурна — 27
- Металургив — 6, 8, 10
- Робоча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/А, 12, 13
- Центральна — 1, 3, 4, 5, 8
- Шырока — 2, 2/Б, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17/А, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26/А, 28, 30, 32, 32/А, 34, 36, 36/А, 38, 40, 40А, 81
- Ярова — 1
- с-т Крона — 0539, 103/Б
- с-т Рудана — 80, З/Д 73.
Кроме того, с 08.00 до 18.00 электроэнергию временно выключат еще в нескольких населенных пунктах области. В частности, работы будут проводиться:
- в селе Адамивка - на улице Центральной;
- в селе Поляна - на улице Центральной;
- в поселке Мылорадивка - на улице Зализнычний;
- в селе Благословенна – на улице Центральной.
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО "ДТЭК Днепровские электросети" будет проводить профилактические работы в пределах Гречаноподовского сельского территориального общества. В связи с выполнением этих работ с 08:00 до 19:00 25.07.2026 будет отключение электроэнергии в таких селах: Мыролюбивка, Водяне, Гречани Поди и Калынивка.
Источник: Гречаноподовская территориальная община
Источник: Новоалександровская ОТГ
Источник: Божедаровская Поселковая Территориальная Громада
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как именно были подняты цены.
Также Politeka сообщала, Пенсионерам в Днепропетровской области доступна доплата: кто может рассчитывать на ежемесячную выплату.
Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая проблема снова беспокоит жителей.