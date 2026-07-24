Графики отключения света на 25 июля продлятся по многим адресам в Днепропетровской области.

Украинцам показали плановые графики отключения света в Днепропетровской области на 25 июля в субботу, пишет издание Politeka.net.

Жителей Днепропетровской области предупредили о длительных графиках отключения света на 25 июля. В этот день энергетики будут проводить ремонтные и профилактические работы на электросетях, необходимые для поддержки их стабильной и безопасной работы.

25 июля с 08:00 до 18:00 без электроснабжения временно останется часть потребителей села Стари Кодакы. Плановые отключения коснутся отдельных домов на улицах:

Весела — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/А, 13, 13/А, 14, 15, 16, 18/2, 18/А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, б/н

Гирныча — 27

Гоголя Мыколы — 2, 2/А, 7, 7/А, 9, 10, 14, 20, З/Д_0473

Зарична — 48/А, 50/А, 52/А, 54, 54/А, 57, 68, 72, 86

Коротка — /з.д.0057, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9, 11

Крайня — 4

Лазурна — 27

Металургив — 6, 8, 10

Робоча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/А, 12, 13

Центральна — 1, 3, 4, 5, 8

Шырока — 2, 2/Б, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17/А, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26/А, 28, 30, 32, 32/А, 34, 36, 36/А, 38, 40, 40А, 81

Ярова — 1

с-т Крона — 0539, 103/Б

с-т Рудана — 80, З/Д 73.

Кроме того, с 08.00 до 18.00 электроэнергию временно выключат еще в нескольких населенных пунктах области. В частности, работы будут проводиться:

в селе Адамивка - на улице Центральной;

в селе Поляна - на улице Центральной;

в поселке Мылорадивка - на улице Зализнычний;

в селе Благословенна – на улице Центральной.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО "ДТЭК Днепровские электросети" будет проводить профилактические работы в пределах Гречаноподовского сельского территориального общества. В связи с выполнением этих работ с 08:00 до 19:00 25.07.2026 будет отключение электроэнергии в таких селах: Мыролюбивка, Водяне, Гречани Поди и Калынивка.

Источник: Гречаноподовская территориальная община

Источник: Новоалександровская ОТГ

Источник: Божедаровская Поселковая Территориальная Громада

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