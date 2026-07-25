Подорожание проезда в Кропивницком согласовал исполнительный комитет городского совета, однако пассажиры пока продолжат пользоваться общественным транспортом по действующим расценкам, сообщает Politeka.net.

Обновленная стоимость вступит в силу только после внедрения электронной системы оплаты и транспортных карт.

Такое решение было принято в городском совете после пересмотра экономических показателей коммунального перевозчика. В мэрии объяснили, что изменения необходимы для поддержания стабильной работы городских маршрутов в условиях роста эксплуатационных расходов.

После запуска безналичной оплаты поездка в троллейбусе с использованием банковской или транспортной карты, а также сервисов Apple Pay или Google Pay обойдется в 12 гривен. Если пассажир выберет бумажный билет, придется оплатить 15 гривен. Такой же электронный тариф был предусмотрен и для перевозки багажа.

Для владельцев персонифицированных льготных карт установили цену 11 гривен. Остальные категории граждан, имеющих право на льготы, будут оплачивать 10,30 гривны.

В автобусах КП «Электротранс» безналичная оплата будет составлять 18 гривен. Столько же обойдется электронное оформление перевозки багажа. За бумажный билет вместе с одним местом для вещей нужно будет отдать 20 гривен. Для льготных пассажиров будут действовать отдельные расценки – 17 или 16,20 гривны в зависимости от статуса.

В городских властях отмечают, что подорожание проезда в Кропивницком связано с увеличением затрат на электроэнергию, горючее, запасные части, шины, ремонт подвижного состава и оплату труда работников. Дополнительными нагрузками остается обеспечение бесплатных перевозок для отдельных категорий населения.

Чиновники убеждены, что обновленные расценки помогут сохранить стабильную работу коммунального транспорта, избежать сокращения маршрутов и поддерживать техническое состояние подвижного состава. О дате запуска транспортных карт и начале действия новых тарифов горожан пообещали сообщить отдельно.