Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области предусматривает не только обеспечение необходимыми вещами.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области продолжает предоставляться Обществом Красного Креста, пишет издание Politeka.net.

Программа охватывает людей, которые через возраст, состояние здоровья или жизненные обстоятельства нуждаются в постоянной поддержке в повседневной жизни.

Об этом идет речь на сайте организации.

Проект реализуется в рамках инициативы «Уход на дому». Основными получателями услуг являются одинокие старики, лица с инвалидностью и граждане, которые не могут самостоятельно выполнять бытовые дела.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области предусматривает не только обеспечение необходимыми вещами. Социальные помощники помогают приобрести продукты и лекарства, готовят еду, поддерживают порядок в доме, сопровождают подопечных в медицинские учреждения, способствуют проведению гигиенических процедур и выполняют другие ежедневные задания.

Отдельное внимание уделяется психологической поддержке. Для многих людей важны остаются обычное общение, внимание и возможность почувствовать заботу, что помогает легче преодолевать одиночество.

Чтобы воспользоваться услугами, необходимо обратиться в ближайший центр Украинского Красного Креста в Чернигове или населенном пункте области. После оценки потребностей специалисты определяют формат поддержки каждого заявителя.

Программа «Уход за домом» работает еще с 1961 года. После начала полномасштабной войны ее деятельность значительно расширилась, а реализация стала возможной благодаря сотрудничеству с государственными социальными службами и международными партнерами.

Представители организации рекомендуют следить за официальными объявлениями, ведь условия поддержки могут обновляться.

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