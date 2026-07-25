Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области можно найти в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области остается доступным благодаря предложениям от владельцев частных домов, которые готовы временно приютить людей, вынужденных покинуть родные дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

Один из самых актуальных вариантов расположен в селе Потоки Жмеринского района. Для поселения предлагают дом с четырьмя комнатами, где могут проживать около пяти человек. Помещение оборудовано печным отоплением, имеет колодец, хозяйственные постройки, погреб, огород и фруктовый сад. В то же время, централизованного водоснабжения и газа нет. Хозяева просят будущих жильцов поддерживать надлежащее состояние дома.

Еще одно предложение доступно в Виннице. Владельцы готовы бесплатно поселить женщину вместе с ребенком при условии предварительной договоренности и соблюдения согласованных правил проживания.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области можно найти и в селе Гоноровка Ямпольского района. Там семье предлагают просторное здание с четырьмя комнатами, печным отоплением, водой, гаражом и земельным участком площадью около 30 соток. Санузел обустроен во дворе.

Специалисты советуют перед заселением внимательно ознакомиться с условиями, уточнить сроки пребывания, перечень бытовых удобств и убедиться, что объявление остается актуальным. Это поможет избежать недоразумений после переезда.

Список доступных адресов регулярно обновляется, поэтому желающим рекомендуют не медлить с обращением. Из-за высокого спроса отдельные дома находят новых жителей несколько дней.

Источник: Допомагай

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