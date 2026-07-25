Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком связано с увеличением производственных затрат.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком могут быть введены после завершения общественного обсуждения и рассмотрения вопроса исполнительным комитетом городского совета, сообщает Politeka.net.

Инициатором пересмотра стоимости вывоза бытовых отходов стало ООО «ЭКОСТАЙЛ», которое предоставило обновленные экономические расчеты.

Предприятие объясняет необходимость изменений существенным удорожанием дизельного горючего. Именно расходы на топливо остаются одной из основных составляющих себестоимости сбора и транспортировки мусора, поэтому действующие расценки не покрывают реальных расходов.

Соответствующий проект был обнародован на официальных ресурсах городского совета . После завершения процедуры обсуждения документы будут переданы на рассмотрение исполнительному комитету, который и примет окончательное решение.

Если предложение будет поддержано, для жителей многоквартирных домов ежемесячная плата будет составлять 89,45 гривны с человека. Это на 2,22 гривны больше по сравнению с нынешним показателем.

Для частного сектора предлагают установить сумму 93,70 гривны на одного человека. Рост составит 2,31 гривны или около 2,5%.

В компании отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком связано исключительно с увеличением производственных затрат. Прежде всего, речь идет о более дорогом топливе, без которого невозможно обеспечить регулярный сбор и перевозку отходов.

Представители городских властей отмечают, что все материалы с экономическим обоснованием открыты для ознакомления. После анализа документов исполнительный комитет определит, будут ли предложены изменения в силу.

До принятия решения жильцы продолжат оплачивать услугу по действующим расценкам. О возможной дате введения новой стоимости городской совет сообщит отдельно.

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