Работа для пенсионеров в Запорожье остается доступной в разных областях, а местные работодатели продолжают открывать вакансии для людей постарше, сообщает Politeka.net.

Среди актуальных предложений торговля, фармацевтическое производство и пищевая отрасль с конкурентной оплатой и официальным трудоустройством.

Один из магазинов Запорожья приглашает продавца с заработной платой от 10 до 20 тысяч гривен. Компания готова обучать новичков, поэтому опыт не обязателен. Работник будет заниматься консультацией покупателей, работой с кассой, выкладкой продукции и приемом поставок. Работодатель предлагает гибкий график, дружеский коллектив и возможность профессионального развития.

Еще одно предложение поступило от фармацевтической фабрики, которая ищет фасовщика. Уровень оплаты составляет от 16 до 20 тысяч гривен в зависимости от результатов работы. Основные обязанности включают фасовку лекарственных средств, маркировку, упаковку продукции, подготовку производственных помещений и выполнение технологических операций. Предприятие гарантирует официальное оформление, современные условия труда и поддержку при адаптации.

Также работа для пенсионеров в Запорожской области представлена ​​вакансией работника на лепку вареников в сети пекарен. Заработная плата составляет от 20 до 25 тысяч гривен. Перечень преимуществ включает бесплатный трансфер, оплачиваемое обучение, горячие обеды, оборудованное укрытие, генератор и стабильные выплаты.

Специалисты советуют внимательно ознакомиться с требованиями каждой компании, уточнять график, список обязанностей и условия оформления перед подачей заявки. Это поможет быстрее найти подходящий вариант трудоустройства.

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