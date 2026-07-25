Доплаты для пенсионеров в Одесской области доступны для разных категорий украинцев.

Часть пенсионеров в Одесской области имеет право на специальную возрастную доплату, которая ежемесячно начисляется к основному размеру пенсии, сообщает Politeka.net.

Размер такой надбавки зависит от возраста получателя и назначается автоматически при условии соответствия установленным требованиям.

Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, право на возрастную надбавку имеют граждане, достигшие 70-летнего возраста и получающие пенсию по возрасту. В то же время, общий размер их ежемесячной пенсионной выплаты не должен превышать 10 340,35 гривны.

Дополнительно обращаться в ПФУ для оформления этой надбавки не нужно – она назначается автоматически и выплачивается вместе с пенсией.

В ПФУ обращают внимание, что в первый месяц после достижения соответствующего возраста сумма прибавки может быть меньше. Если пенсионер родился в первое число месяца, он получит надбавку в полном объеме. Если день рождения приходится, например, на 20 число, доплата будет начислена только через дни после достижения соответствующего возраста.

Размер возрастной доплаты для пенсионеров в Одесской области зависит от возрастной категории:

от 70 до 74 лет - 300 гривен;

от 75 до 79 лет - 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

Кроме возрастной доплаты отдельные категории пенсионеров могут претендовать и на другие виды государственной поддержки. В частности, одиноким гражданам в возрасте от 80 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, предусмотрена специальная доплата по состоянию здоровья.

Размер такой помощи составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. На сегодня эта выплата составляет 1 038 гривен в месяц.

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