Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області офіційно підтримали депутати Рівненської обласної ради, передає видання Politeka.

Рішення ухвалили під час пленарного засідання: документ підтримали 34 обранці, голосів «проти» та «утримався» не було.

Нові розцінки для споживачів почали діяти з 1 липня 2026 року. Загальна вартість централізованого водопостачання та водовідведення разом із ПДВ становитиме 68,45 грн за кубометр. Із цієї суми 40,39 грн припадає на водопостачання, 28,06 грн — на водовідведення.

До ухвалення змін населення сплачувало 32,59 грн за кубометр із ПДВ. Таким чином, ціна для побутових споживачів суттєво зросла.

Керівництво обласної ради пояснило, що перегляд був необхідним, оскільки попередні розцінки для населення діяли ще з 2022 року. За цей час значно збільшилися витрати на електроенергію, пальне, оплату праці та матеріали, необхідні для очищення води.

У Рівнеоблводоканалі також зазначали, що собівартість послуг більше не відповідала чинним розрахункам. Зокрема, за останні чотири роки електроенергія подорожчала приблизно на 229%, бензин — на 173%, дизельне пальне — на 230%, а реагенти для очищення стали дорожчими майже утричі.

Окремо підприємство наголосило, що після набуття чинності Законом №4777 повноваження щодо встановлення таких розцінок перейшли від Національної комісії до органів місцевого самоврядування. Саме після цього Рівнеоблводоканал подав нові економічно обґрунтовані розрахунки.

Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області викликало різну реакцію серед жителів. Одні зазначають, що поки можуть оплачувати рахунки, інші побоюються додаткового навантаження на сімейний бюджет, особливо за нинішнього рівня доходів. Пенсіонери також говорять, що змушені дедалі більше економити на повсякденних витратах, щоб вчасно розраховуватися за комунальні послуги.

Джерело: Суспільне

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