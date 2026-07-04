Дефицит продуктов в Одесской области связан с завершением продаж прошлогоднего урожая и постепенным исчезновением переходных запасов.

Дефицит продуктов в Одесской области отразился на рынке овощей из-за стремительного сокращения запасов прошлогодней моркови. Это уже повлияло на ассортимент в торговых сетях и повлекло за собой изменение стоимости продукции, передает издание Politeka.

По данным мониторинга, производители продают остатки прошлогодней моркови по 13–20 гривен за килограмм . Такой уровень цен свидетельствует о скорейшем исчерпании складских резервов.

Участники рынка отмечают, что в последние дни количество доступной продукции постепенно уменьшается. В то же время, оптовые компании и крупные торговые сети активизировали закупки, из-за чего свободные партии раскупают значительно быстрее.

Фермеры сообщают, что большинство хранилищ почти опустели. Из-за меньшего количества поставщиков рынок стал более чувствительным к любым изменениям спроса.

По словам экспертов, Дефицит продуктов в Одесской области связан с завершением продажи прошлогоднего урожая и постепенным исчезновением переходных запасов, ранее сдерживавших подорожание.

Несмотря на сложившуюся тенденцию, актуальная стоимость моркови все еще ниже, чем была в аналогичный период прошлого года. Специалисты объясняют это большими запасами, сформированными в начале сезона.

Аналитики ожидают, что в ближайшее время ситуация будет оставаться относительно стабильной. Последующие изменения будут зависеть от темпов поступления нового урожая, логистических процессов и скорости пополнения рынка свежей продукцией.

Эксперты добавляют, что сезонные факторы и дальше будут оставаться одним из главных факторов, которые будут влиять на ценовую ситуацию в регионе.

Источник: east-fruit

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