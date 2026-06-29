Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается одним из ключевых способов быстро найти временное убежище.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предусматривает разные варианты от неравнодушных местных жителей, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагается через платформу «Помогай».

Она объединяет объявления от людей, готовых предоставить временное проживание в собственных квартирах или домах с нуждающимися.

В Одессе один из вариантов бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области – комната в двухкомнатной квартире на улице Жуковского.

Там предполагается совместное проживание с пожилой женщиной, которая ищет компаньона для спокойного быта и общения. Она отмечает, что уход не требуется, а главным условием является взаимное уважение и комфортное сосуществование.

Еще один вариант доступен также в Одессе по улице Онежской, где предлагают однокомнатную квартиру на втором этаже двухэтажного дома.

В доме есть комната, кухня, санузел с душем и туалетом, а отопление может быть печным или электрическим. Проживание возможно для женщин, а также для семей с детьми и домашними животными.

Предложения есть и в Раздельнянском районе, в частности, с Калантаевке, где предлагают дом в сельской местности на улице Дружбы.

В доме есть все необходимые условия для проживания, однако отсутствует газ, отопление осуществляется с помощью печи. Это помещение подходит для разных категорий людей, включая пар, пожилых людей и семей, которые готовы к более простым бытовым условиям в сельской местности.

Платформа «Помогай» дает подобные объявления регулярно, и именно поэтому украинцам советуют регулярно проверять наличие новых вариантов размещения. Это поможет быстро найти крышу над головой.

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