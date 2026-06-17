Дефіцит продуктів у Одеській області у цьому випадку пов’язаний із завершенням сезону продажу старого врожаю та поступовим зменшенням перехідних залишків.

Дефіцит продуктів у Одеській області стає помітнішим на тлі чергового подорожчання торішньої моркви, ціна якої за останній тиждень суттєво зросла, передає Politeka.

Згідно з даними ринкового моніторингу, виробники продають залишки минулого врожаю за 13–20 гривень за кілограм. Такий діапазон свідчить про поступове скорочення складських резервів та зміну співвідношення між попитом і пропозицією.

Аналітики відзначають активізацію закупівель з боку гуртових компаній та великих торговельних мереж. Бізнес намагається поповнити запаси, що пришвидшує реалізацію доступних партій.

Фермери повідомляють, що обсяги моркви на зберіганні майже вичерпані. Через це кількість постачальників зменшується, а ринок стає більш чутливим до будь-яких змін.

На думку експертів, Дефіцит продуктів у Одеській області у цьому випадку пов’язаний із завершенням сезону продажу старого врожаю та поступовим зменшенням перехідних залишків.

Попри нинішнє зростання, вартість коренеплоду все ще залишається значно нижчою, ніж рік тому. Фахівці пояснюють це великою кількістю продукції на початку сезону та високим рівнем пропозиції.

Представники галузі прогнозують відносно спокійну цінову динаміку найближчим часом. Водночас багато залежатиме від обсягів запасів, логістичних можливостей і швидкості надходження нових партій.

Подальший розвиток ситуації визначатиметься балансом ринку та готовністю постачальників оперативно реагувати на зміни попиту.

Учасники ринку зазначають, що найближчі тижні стануть ключовими для формування нової цінової траєкторії.

Стабільність у сегменті напряму залежатиме від швидкості вичерпання складських залишків.

Джерело: east-fruit

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