Дефіцит продуктів у Одеській області пов'язаний із завершенням продажу торішнього врожаю та поступовим зникненням перехідних запасів.

Дефіцит продуктів у Одеській області позначився на ринку овочів через стрімке скорочення запасів торішньої моркви. Це вже вплинуло на асортимент у торговельних мережах та спричинило зміну вартості продукції, передає видання Politeka.

За даними моніторингу, виробники продають залишки минулорічної моркви по 13–20 гривень за кілограм. Такий рівень цін свідчить про швидке вичерпання складських резервів.

Учасники ринку зазначають, що за останні дні кількість доступної продукції поступово зменшується. Водночас гуртові компанії та великі торговельні мережі активізували закупівлі, через що вільні партії розкуповують значно швидше.

Фермери повідомляють, що більшість сховищ майже спорожніла. Через меншу кількість постачальників ринок став більш чутливим до будь-яких змін попиту.

За словами експертів, Дефіцит продуктів у Одеській області пов'язаний із завершенням продажу торішнього врожаю та поступовим зникненням перехідних запасів, які раніше стримували подорожчання.

Попри нинішню тенденцію, актуальна вартість моркви все ще нижча, ніж була в аналогічний період минулого року. Фахівці пояснюють це більшими запасами, які сформували на початку сезону.

Аналітики очікують, що найближчим часом ситуація залишатиметься відносно стабільною. Подальші зміни залежатимуть від темпів надходження нового врожаю, логістичних процесів та швидкості поповнення ринку свіжою продукцією.

Експерти додають, що сезонні чинники й надалі залишатимуться одним із головних факторів, які впливатимуть на цінову ситуацію в регіоні.

Джерело: east-fruit

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