Дефицит продуктов в Кировоградской области называют одним из возможных последствий общего сокращения предложения фруктов на украинском рынке.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может оказаться одним из последствий существенного сокращения урожая косточковых фруктов в Украине, сообщает Politeka.

Эксперты предупреждают, что весенние заморозки уже повлияли на объем сбора, а осенью это может отразиться на ценах и доступности отдельных позиций.

По оценкам аналитиков, урожай абрикосов в этом сезоне снизится примерно на 40–60%. Для персиков прогноз также остается неблагоприятным – ожидается падение показателей в пределах 30–50%.

Основной причиной стали волны похолодания, пришедшиеся на февраль и апрель. В это время деревья находились в фазе цветения, поэтому резкое снижение температур нанесло значительный ущерб будущим плодам.

Самые большие потери зафиксировали в центральных и южных регионах, где вегетация начинается раньше. Поэтому цветочные почки оказались особенно уязвимыми к морозам.

Специалисты отмечают, что частично компенсировать недостаток поможет импорт. Основными поставщиками остаются Турция, Греция, Испания и Молдова, однако этих объемов может не хватить для полного покрытия спроса.

В то же время, Дефицит продуктов в Кировоградской области называют одним из возможных последствий общего сокращения предложения фруктов на украинском рынке. Окончательная ситуация будет зависеть от объемов снабжения и потребительского спроса.

Эксперты прогнозируют, что абрикосы и персики могут подорожать на 20–80% в зависимости от результатов сезона. Дополнительное влияние будут оказывать погодные условия, импортные поставки и рыночная конъюнктура.

Аграрии также обращают внимание, что даже кратковременные морозы способны повредить цвет, а прохладная погода уменьшает активность пчел, из-за чего формируется меньше завязи. Конкретно совокупность этих причин создает опасности для грядущего урожая.

Источник:agronews

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