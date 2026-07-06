Дефіцит продуктів в Кіровоградській області називають одним із можливих наслідків загального скорочення пропозиції фруктів на українському ринку.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може стати одним із наслідків суттєвого скорочення врожаю кісточкових фруктів в Україні, повідомляє Politeka.

Експерти попереджають, що весняні заморозки вже вплинули на обсяги збору, а восени це може відобразитися на цінах і доступності окремих позицій.

За оцінками аналітиків, урожай абрикосів цього сезону зменшиться приблизно на 40–60%. Для персиків прогноз також залишається несприятливим — очікується падіння показників у межах 30–50%.

Основною причиною стали хвилі похолодання, які припали на лютий і квітень. Саме тоді дерева перебували у фазі цвітіння, тому різке зниження температур завдало значної шкоди майбутнім плодам.

Найбільші втрати зафіксували у центральних та південних регіонах, де вегетація розпочинається раніше. Через це квіткові бруньки виявилися особливо вразливими до морозів.

Фахівці зазначають, що частково компенсувати нестачу допоможе імпорт. Основними постачальниками залишаються Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова, однак цих обсягів може не вистачити для повного покриття попиту.

Водночас Дефіцит продуктів в Кіровоградській області називають одним із можливих наслідків загального скорочення пропозиції фруктів на українському ринку. Остаточна ситуація залежатиме від обсягів постачання та споживчого попиту.

Експерти прогнозують, що абрикоси й персики можуть подорожчати на 20–80% залежно від результатів сезону. Додатковий вплив матимуть погодні умови, імпортні поставки та ринкова кон'юнктура.

Аграрії також звертають увагу, що навіть короткочасні морози здатні пошкодити цвіт, а прохолодна погода зменшує активність бджіл, через що формується менше зав'язі. Саме сукупність цих чинників створює ризики для майбутнього врожаю.

Джерело: agronews

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