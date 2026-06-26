Дефицит молочных продуктов в Кировоградской области фиксируется на фоне роста расходов в животноводческом секторе и сокращения сырьевой базы национальной молочной цепи, сообщает Politeka.

Предприятия отрасли сообщают о существенном подорожании кормов для крупного рогатого скота. Дополнительное давление формируют затраты на электроэнергию, горючее и логистические услуги, что повышает общую себестоимость производства и переработки.

Фермерские хозяйства также отмечают понижение надоев у части поголовья. Это напрямую влияет на объемы молока, поступающие на перерабатывающие предприятия, и создает риски периодических перебоев с поставкой отдельных категорий продукции в периоды пикового спроса.

Эксперты подчеркивают, что полного исчезновения товаров с полок не ожидается. Часть продукции традиционно направляется на внешние рынки, что дополнительно уменьшает внутреннее предложение.

В этом контексте дефицит молочных продуктов в Кировоградской области неравномерно проявляется: ситуация зависит от логистических маршрутов, структуры розничной сети и присутствия локальных производителей в регионе.

Ценовая ситуация остается относительно стабильной, однако аналитики допускают постепенное повышение стоимости отдельных позиций в среднесрочной перспективе в случае дальнейшего роста затрат.

Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от баланса между себестоимостью производства, доступностью кормовой базы и стабильностью снабженческих каналов.

В целом сектор остается чувствительным к сезонным колебаниям спроса и внутренним производственным факторам, что непосредственно влияет на ассортимент и уровень обеспечения торговых сетей.

Источник: fakty

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